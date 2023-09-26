Магучіх до уваги. Діамантова ліга опублікувала календар на сезон-2024
Найпрестижніший легкоатлетичний чемпіонат Діамантової ліги опублікував графік серії турнірів у наступному році. Сезон складатиметься з 14-ти етапів і фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Старт сезону запланували на квітень. Натомість фінальний турнір пройде в столиці Бельгії Брюсселі 13-14 вересня.
Розпочнеться змагальний рік із двох етапів у Китаї. Провідні легкоатлети світу конкуруватимуть у Сямені та Шанхаї. Далі змагання навідаються в Катар, Марокко та США. Натомість перший європейський етап призначений на 30 травня (Осло).
Після норвезьких стартів Діамантова ліга проведе ще 4 етапи перед Олімпійськими іграми-2024. Зокрема, спортсмени змагатимуться в Стокгольмі (2 червня), Парижі (7 липня), Монако (12 липня) та Лондоні (20 липня). Останній заліковий старт відбудеться 5 вересня в Цюриху.
Календар Діамантової ліги на сезон-2024:
- 20 квітня, Сямень
- 27 квітня, Шанхай
- 10 травня, Доха
- 19 травня, Рабат
- 25 травня, Юджин
- 30 травня, Осло
- 2 червня, Стокгольм
- 7 липня, Париж
- 12 липня, Монако
- 20 липня, Лондон
- 22 серпня, Лозанна
- 25 серпня, Сілезія
- 29 серпня, Рим
- 5 вересня, Цюрих
- 13-14 вересня, Брюссель
Серед українців найбільших успіхів у Діамантовій лізі цьогоріч досягла Ярослава Магучіх. Стрибунка у висоту виграла етапи сезону в Рабаті, Сямені та Брюсселі, а потім тріумфувала у суперфіналі в американському Юджині. Вона ж була найкращою і торік.
До слова, швед Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною.
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