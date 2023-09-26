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Магучих на заметку. Бриллиантовая лига опубликовала календарь на сезон-2024

Сямэнь, Вторник 26 сентября 2023 16:29
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Магучих на заметку. Бриллиантовая лига опубликовала календарь на сезон-2024 Фото: Ярослава Магучих не имела равных в прыжках в высоту в этом году (facebook.com/DiamondLeague)
Автор: Антон Федорцив

Самый престижный легкоатлетический чемпионат Бриллиантовой лиги опубликовал график серии турниров в следующем году. Сезон будет состоять из 14-ти этапов и финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Старт сезона запланирован на апрель. В свою очередь финальный турнир пройдет в столице Бельгии Брюсселе 13-14 сентября.

Начнется соревновательный год с двух этапов в Китае. Ведущие легкоатлеты мира будут конкурировать в Сямэне и Шанхае. Далее соревнования посетят Катар, Марокко и США. Первый европейский этап назначен на 30 мая (Осло).

После норвежских стартов Бриллиантовая лига проведет еще 4 этапа перед Олимпийскими играми-2024. В частности, спортсмены сразятся в Стокгольме (2 июня), Париже (7 июля), Монако (12 июля) и Лондоне (20 июля). Последний зачетный старт состоится 5 сентября в Цюрихе.

Календарь Бриллиантовой лиги на сезон-2024:

  • 20 апреля, Сямэнь
  • 27 апреля, Шанхай
  • 10 мая, Доха
  • 19 мая, Рабат
  • 25 мая, Юджин
  • 30 мая, Осло
  • 2 июня, Стокгольм
  • 7 июля, Париж
  • 12 июля, Монако
  • 20 июля, Лондон
  • 22 августа, Лозанна
  • 25 августа, Силезия
  • 29 августа, Рим
  • 5 сентября, Цюрих
  • 13-14 сентября, Брюссель

Среди украинцев наибольших успехов в Бриллиантовой лиге в этом году достигла Ярослава Магучих. Прыгунья в высоту выиграла этапы сезона в Рабате, Сямэне и Брюсселе, а затем триумфовала в суперфинале в американском Юджине. Она же была лучшей и в прошлом году.

К слову, швед Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

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