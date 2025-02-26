Магучих, Табашник и другие. Украина объявила состав на Евро-2025 по легкой атлетике
Легкоатлетическая команда Украины определилась с составом на чемпионат Европы-2025 в закрытых помещениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной федерации легкой атлетики (ФЛАУ).
Турнир пройдет 6-9 марта в нидерландском Апелдорне. Разыграют 26 комплектов наград. 18 украинских легкоатлетов выступят в девяти видах.
Наибольшее представительство в прыжках в высоту, где будет соревноваться шесть украинцев (по три в женском и мужском турнирах). В состав команды вошли оба призера предыдущего континентального первенства - Ярослава Магучих и Екатерина Табашник.
В то же время оба медалиста Евро-2023 в мужских соревнованиях в Апельдорне не выступят. Андрей Проценко не имел международных стартов в зимнем сезоне, а Романа Кокошко отстранили в конце 2024 года из-за нарушения антидопинговых правил.
Континентальное первенство станет подготовкой к ЧМ в помещении. Мировой форум состоится 21-23 марта в китайском Нанкине.
Состав сборной Украины:
прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Екатерина Табашник, Юлия Чумаченко
прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук
тройной прыжок, женщины: Ольга Корсун, Мария Синей, Анна Красуцкая
тройной прыжок, мужчины: Владислав Шепелев
бег на 400 м, женщины: Татьяна Мельник
бег на 400 м, мужчины: Александр Погорелко
бег на 60 м, женщины: Диана Гончаренко
бег на 60 м с барьерами, женщины: Анна Плотицына
прыжки с шестом, женщины: Яна Гладийчук
пятиборье, женщины: Юлия Лобан
прыжки в длину, мужчины: Даниил Дубина
толкание ядра, мужчины: Артем Левченко
Ранее подвели итоги выступлений сборной Украины на чемпионате мира по биатлону-2025 в швейцарском Ленцергайде.