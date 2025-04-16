Магучіх та ще одна українка відкриють сезон Діамантової ліги

Сезон Діамантової ліги-2025 стартує 26 квітня у китайському Сямені. Україну на першому етапі змагань представлятимуть дві учасниці, які виступатимуть у стрибках у висоту – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Серед їхніх суперниць – австралійки Нікола Оліслагерс і Елеанор Паттерсон, які стали чемпіонкою та віце-чемпіонкою світу в приміщенні. Також у змаганнях візьмуть участь представниця Греції Татьяна Гусін, німкені Крістіна Гонзель і Імке Оннен, Елла Юнніла з Фінляндії та туркеня Бусе Савашкан.

Для обох українських легкоатлеток старт у Сямені стане дебютним у літній частині сезону. Для Ярослави Магучіх ці змагання також будуть першими після відновлення від травми, якої вона зазнала наприкінці зимового сезону.

Діамантова ліга-2025: що відомо

Розпочнеться сезон з двох етапів у Китаї: 26 квітня спортсменів прийме Сямень, а 3 травня – Шанхай. Потім відбудуться етапи в Катарі та Марокко.

Європа вперше прийматиме старти у червні, а надалі покинуть континент атлети лише одного разу – 5 липня етап відбудеться в Юджині (США). Останній заліковий старт запланований на 22 серпня. А вже 27-28 серпня відбудеться фінал, який прийме швейцарський Цюріх.

Календар Діамантової ліги на сезон-2025

26 квітня, Сямень (Китай)

3 травня, Шанхай (Китай)

16 травня, Доха (Катар)

25 травня, Рабат (Марокко)

6 червня, Рим (Італія)

12 червня, Осло (Норвегія)

15 червня, Стокгольм (Швеція)

20 червня, Париж (Франція)

5 липня, Юджин (США)

11 липня, Монако

19 липня, Лондон (Велика Британія)

16 серпня, Сілезія (Польща)

20 серпня, Лозанна (Швейцарія)

22 серпня, Брюссель (Бельгія)

27-28 серпня, фінал, Цюріх (Швейцарія)

Зазначимо, що у новому сезоні Діамантова ліга встановила рекордний призовий фонд – 9,24 мільйонів доларів. На кожному з етапів спортсмени розіграють між собою по 500 тисяч доларів, а у фіналі – 2,24 мільйона.