Магучіх та ще одна українка відкриють сезон Діамантової ліги

Організатори першого етапу найпрестижнішої комерційної серії змагань з легкої атлетики – Діамантової ліги оприлюднили список учасників першого етапу. В ньому – імена двох українок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт серії.
Сезон Діамантової ліги-2025 стартує 26 квітня у китайському Сямені. Україну на першому етапі змагань представлятимуть дві учасниці, які виступатимуть у стрибках у висоту – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.
Серед їхніх суперниць – австралійки Нікола Оліслагерс і Елеанор Паттерсон, які стали чемпіонкою та віце-чемпіонкою світу в приміщенні. Також у змаганнях візьмуть участь представниця Греції Татьяна Гусін, німкені Крістіна Гонзель і Імке Оннен, Елла Юнніла з Фінляндії та туркеня Бусе Савашкан.
Для обох українських легкоатлеток старт у Сямені стане дебютним у літній частині сезону. Для Ярослави Магучіх ці змагання також будуть першими після відновлення від травми, якої вона зазнала наприкінці зимового сезону.
Розпочнеться сезон з двох етапів у Китаї: 26 квітня спортсменів прийме Сямень, а 3 травня – Шанхай. Потім відбудуться етапи в Катарі та Марокко.
Європа вперше прийматиме старти у червні, а надалі покинуть континент атлети лише одного разу – 5 липня етап відбудеться в Юджині (США). Останній заліковий старт запланований на 22 серпня. А вже 27-28 серпня відбудеться фінал, який прийме швейцарський Цюріх.
Календар Діамантової ліги на сезон-2025
Зазначимо, що у новому сезоні Діамантова ліга встановила рекордний призовий фонд – 9,24 мільйонів доларів. На кожному з етапів спортсмени розіграють між собою по 500 тисяч доларів, а у фіналі – 2,24 мільйона.
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