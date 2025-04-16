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Магучіх та ще одна українка відкриють сезон Діамантової ліги

Сямень, Середа 16 квітня 2025 18:37
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Магучіх та ще одна українка відкриють сезон Діамантової ліги Фото: Ярослава Магучіх (instagram.com/rosya_dp)
Автор: Андрій Костенко

Організатори першого етапу найпрестижнішої комерційної серії змагань з легкої атлетики – Діамантової ліги оприлюднили список учасників першого етапу. В ньому – імена двох українок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт серії.

Сезон Діамантової ліги-2025 стартує 26 квітня у китайському Сямені. Україну на першому етапі змагань представлятимуть дві учасниці, які виступатимуть у стрибках у висоту – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Серед їхніх суперниць – австралійки Нікола Оліслагерс і Елеанор Паттерсон, які стали чемпіонкою та віце-чемпіонкою світу в приміщенні. Також у змаганнях візьмуть участь представниця Греції Татьяна Гусін, німкені Крістіна Гонзель і Імке Оннен, Елла Юнніла з Фінляндії та туркеня Бусе Савашкан.

Для обох українських легкоатлеток старт у Сямені стане дебютним у літній частині сезону. Для Ярослави Магучіх ці змагання також будуть першими після відновлення від травми, якої вона зазнала наприкінці зимового сезону.

Діамантова ліга-2025: що відомо

Розпочнеться сезон з двох етапів у Китаї: 26 квітня спортсменів прийме Сямень, а 3 травня – Шанхай. Потім відбудуться етапи в Катарі та Марокко.

Європа вперше прийматиме старти у червні, а надалі покинуть континент атлети лише одного разу – 5 липня етап відбудеться в Юджині (США). Останній заліковий старт запланований на 22 серпня. А вже 27-28 серпня відбудеться фінал, який прийме швейцарський Цюріх.

Календар Діамантової ліги на сезон-2025

  • 26 квітня, Сямень (Китай)
  • 3 травня, Шанхай (Китай)
  • 16 травня, Доха (Катар)
  • 25 травня, Рабат (Марокко)
  • 6 червня, Рим (Італія)
  • 12 червня, Осло (Норвегія)
  • 15 червня, Стокгольм (Швеція)
  • 20 червня, Париж (Франція)
  • 5 липня, Юджин (США)
  • 11 липня, Монако
  • 19 липня, Лондон (Велика Британія)
  • 16 серпня, Сілезія (Польща)
  • 20 серпня, Лозанна (Швейцарія)
  • 22 серпня, Брюссель (Бельгія)
  • 27-28 серпня, фінал, Цюріх (Швейцарія)

Зазначимо, що у новому сезоні Діамантова ліга встановила рекордний призовий фонд – 9,24 мільйонів доларів. На кожному з етапів спортсмени розіграють між собою по 500 тисяч доларів, а у фіналі – 2,24 мільйона.

Раніше Магучіх відновила тренування перед стартом Діамантової ліги

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