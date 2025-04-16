Магучих и еще одна украинка откроют сезон Бриллиантовой лиги

Организаторы первого этапа самой престижной коммерческой серии соревнований по легкой атлетике - Бриллиантовой лиги обнародовали список участников первого этапа. В нем - имена двух украинок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт серии .

Сезон Бриллиантовой лиги-2025 стартует 26 апреля в китайском Сямэне. Украину на первом этапе соревнований будут представлять две участницы, которые выступят в прыжках в высоту - Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Среди их соперниц - австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, которые стали чемпионкой и вице-чемпионкой мира в помещении. Также в соревнованиях примут участие представительница Греции Татьяна Гусин, немки Кристина Гонзель и Имке Оннен, Элла Юннила из Финляндии и турчанка Бусе Савашкан.

Для обеих украинских легкоатлеток старт в Сямэне станет дебютным в летней части сезона. Для Ярославы Магучих эти соревнования также будут первыми после восстановления от травмы, которую она получила в конце зимнего сезона.

Бриллиантовая лига-2025: что известно

Начнется сезон с двух этапов в Китае: 26 апреля спортсменов примет Сямэнь, а 3 мая - Шанхай. Затем состоятся этапы в Катаре и Марокко.

Европа впервые будет принимать старты в июне, а в дальнейшем покинут континент атлеты лишь однажды - 5 июля этап состоится в Юджине (США). Последний зачетный старт запланирован на 22 августа. А уже 27-28 августа состоится финал, который примет швейцарский Цюрих.

Календарь Бриллиантовой лиги на сезон-2025

26 апреля, Сямэнь (Китай)

3 мая, Шанхай (Китай)

16 мая, Доха (Катар)

25 мая, Рабат (Марокко)

6 июня, Рим (Италия)

12 июня, Осло (Норвегия)

15 июня, Стокгольм (Швеция)

20 июня, Париж (Франция)

5 июля, Юджин (США)

11 июля, Монако

19 июля, Лондон (Великобритания)

16 августа, Силезия (Польша)

20 августа, Лозанна (Швейцария)

22 августа, Брюссель (Бельгия)

27-28 августа, финал, Цюрих (Швейцария)

Отметим, что в новом сезоне Бриллиантовая лига установила рекордный призовой фонд - 9,24 миллионов долларов. На каждом из этапов спортсмены разыграют между собой по 500 тысяч долларов, а в финале - 2,24 миллиона.