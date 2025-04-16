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Магучих и еще одна украинка откроют сезон Бриллиантовой лиги

Сямэнь, Среда 16 апреля 2025 18:37
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Магучих и еще одна украинка откроют сезон Бриллиантовой лиги Фото: Ярослава Магучих (instagram.com/rosya_dp)
Автор: Андрей Костенко

Организаторы первого этапа самой престижной коммерческой серии соревнований по легкой атлетике - Бриллиантовой лиги обнародовали список участников первого этапа. В нем - имена двух украинок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт серии.

Сезон Бриллиантовой лиги-2025 стартует 26 апреля в китайском Сямэне. Украину на первом этапе соревнований будут представлять две участницы, которые выступят в прыжках в высоту - Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Среди их соперниц - австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, которые стали чемпионкой и вице-чемпионкой мира в помещении. Также в соревнованиях примут участие представительница Греции Татьяна Гусин, немки Кристина Гонзель и Имке Оннен, Элла Юннила из Финляндии и турчанка Бусе Савашкан.

Для обеих украинских легкоатлеток старт в Сямэне станет дебютным в летней части сезона. Для Ярославы Магучих эти соревнования также будут первыми после восстановления от травмы, которую она получила в конце зимнего сезона.

Бриллиантовая лига-2025: что известно

Начнется сезон с двух этапов в Китае: 26 апреля спортсменов примет Сямэнь, а 3 мая - Шанхай. Затем состоятся этапы в Катаре и Марокко.

Европа впервые будет принимать старты в июне, а в дальнейшем покинут континент атлеты лишь однажды - 5 июля этап состоится в Юджине (США). Последний зачетный старт запланирован на 22 августа. А уже 27-28 августа состоится финал, который примет швейцарский Цюрих.

Календарь Бриллиантовой лиги на сезон-2025

  • 26 апреля, Сямэнь (Китай)
  • 3 мая, Шанхай (Китай)
  • 16 мая, Доха (Катар)
  • 25 мая, Рабат (Марокко)
  • 6 июня, Рим (Италия)
  • 12 июня, Осло (Норвегия)
  • 15 июня, Стокгольм (Швеция)
  • 20 июня, Париж (Франция)
  • 5 июля, Юджин (США)
  • 11 июля, Монако
  • 19 июля, Лондон (Великобритания)
  • 16 августа, Силезия (Польша)
  • 20 августа, Лозанна (Швейцария)
  • 22 августа, Брюссель (Бельгия)
  • 27-28 августа, финал, Цюрих (Швейцария)

Отметим, что в новом сезоне Бриллиантовая лига установила рекордный призовой фонд - 9,24 миллионов долларов. На каждом из этапов спортсмены разыграют между собой по 500 тысяч долларов, а в финале - 2,24 миллиона.

Ранее Магучих возобновила тренировки перед стартом Бриллиантовой лиги

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