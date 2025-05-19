Магучіх стала володарем титулу "Спортсмен року" загальнонаціональної програми "Людина року-2024"

Ярослава Магучіх – одна з найтитулованіших українських легкоатлеток, яка спеціалізується на стрибках у висоту. Вона неодноразово доводила свою майстерність на світовій арені, виборюючи медалі найвищого ґатунку. Завдяки своїм досягненням Ярослава здобула визнання як найкраща спортсменка року в Україні, Європі та світі.

За свою кар’єру вона стала олімпійською чемпіонкою, вигравши золото на Іграх у Парижі 2024 року, а також бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо 2020. На чемпіонатах світу Ярослава тричі підіймалася на п’єдестал: срібні нагороди у 2019 та 2022 роках, а в 2023-му – перемога в Будапешті принесла їй золото. У змаганнях в приміщенні Магучіх також демонструє стабільно високі результати.

Вона стала чемпіонкою світу у 2022 році в Белграді та срібною призеркою у 2024 році в Глазго. На чемпіонатах Європи та їхніх зимових версіях вона неодноразово доводила свою перевагу, здобувши кілька титулів: серед них перемоги в Мюнхені (2022), Римі (2024), Торуні (2021), Стамбулі (2023) та Апелдорні (2025).

Ярослава є також переможницею Європейських ігор 2023 року в Кракові, триразовою чемпіонкою фіналу Діамантової ліги (2022, 2023, 2024), а також чемпіонкою світу і Європи серед молоді, юніорів та юнаків.

Її шлях до вершини почався ще у 2017 році, коли вона здобула золото на чемпіонаті світу серед юнаків у Найробі, а згодом закріпила успіх на юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі 2018 року.

2024 рік став ще одним тріумфальним періодом у її кар’єрі. Вона завоювала олімпійське золото в Парижі, срібло на чемпіонаті світу в приміщенні (Глазго), перемогла на чемпіонаті Європи в Римі та втретє поспіль виграла фінал Діамантової ліги.

Окрім спортивних досягнень, Ярослава Магучіх була удостоєна ордена княгині Ольги та отримала численні нагороди як найкраща спортсменка року.

У 2023 році вона була визнана найкращою легкоатлеткою світу за версією World Athletics, а у 2024-му підтвердила свій статус, отримавши титул найкращої спортсменки у секторі. Також її відзначили як найкращу легкоатлетку Європи за версією European Athletics та найкращу спортсменку України у 2023 і 2024 роках.

Також Ярослава веде активну благодійну діяльність. Вона є амбасадоркою проєкту "Врятуй кінцівку", який допомагає військовим та цивільним відновитися після травм. Підтримує збори військових, а також притулки та організації з захисту тварин (UAnimals) Наприкінці серпня 2024 року, Ярослава задонатили чотирьом організаціям 4 млн гривень - 100% суму своїх призових, які вона виграла разом з Олімпійським золотом.

Ярослава Магучіх – не лише символ української легкої атлетики, а й одна з найяскравіших зірок світового спорту.