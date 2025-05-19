Магучих стала обладателем титула "Спортсмен года" общенациональной программы "Человек года-2024"

Ярослава Магучих - одна из самых титулованных украинских легкоатлеток, которая специализируется на прыжках в высоту. Она неоднократно доказывала свое мастерство на мировой арене, завоевывая медали высшей пробы. Благодаря своим достижениям Ярослава получила признание как лучшая спортсменка года в Украине, Европе и мире.

За свою карьеру она стала олимпийской чемпионкой, выиграв золото на Играх в Париже 2024 года, а также бронзовым призером Олимпиады в Токио 2020. На чемпионатах мира Ярослава трижды поднималась на пьедестал: серебряные награды в 2019 и 2022 годах, а в 2023-м - победа в Будапеште принесла ей золото. В соревнованиях в помещении Магучих также демонстрирует стабильно высокие результаты.

Она стала чемпионкой мира в 2022 году в Белграде и серебряным призером в 2024 году в Глазго. На чемпионатах Европы и их зимних версиях она неоднократно доказывала свое превосходство, получив несколько титулов: среди них победы в Мюнхене (2022), Риме (2024), Торуни (2021), Стамбуле (2023) и Апелдорне (2025).

Ярослава является также победительницей Европейских игр 2023 года в Кракове, трехкратной чемпионкой финала Бриллиантовой лиги (2022, 2023, 2024), а также чемпионкой мира и Европы среди молодежи, юниоров и юношей.

Ее путь к вершине начался еще в 2017 году, когда она завоевала золото на чемпионате мира среди юношей в Найроби, а затем закрепила успех на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе 2018 года.

2024 год стал еще одним триумфальным периодом в ее карьере. Она завоевала олимпийское золото в Париже, серебро на чемпионате мира в помещении (Глазго), победила на чемпионате Европы в Риме и в третий раз подряд выиграла финал Бриллиантовой лиги.

Кроме спортивных достижений, Ярослава Магучих была удостоена ордена княгини Ольги и получила многочисленные награды как лучшая спортсменка года.

В 2023 году она была признана лучшей легкоатлеткой мира по версии World Athletics, а в 2024-м подтвердила свой статус, получив титул лучшей спортсменки в секторе. Также ее отметили как лучшую легкоатлетку Европы по версии European Athletics и лучшую спортсменку Украины в 2023 и 2024 годах.

Также Ярослава ведет активную благотворительную деятельность. Она является амбассадором проекта "Спаси конечность", который помогает военным и гражданским восстановиться после травм. Поддерживает сборы военных, а также приюты и организации по защите животных (UAnimals) В конце августа 2024 года, Ярослава задонатила четырем организациям 4 млн гривен - 100% сумму своих призовых, которые она выиграла вместе с Олимпийским золотом.

Ярослава Магучих - не только символ украинской легкой атлетики, но и одна из самых ярких звезд мирового спорта.