Магучіх поза конкуренцією: скільки українці заробили за сезон Діамантової ліги

Вітчизняні спортсмени заробили понад 137 тисячі доларів призових упродовж сезону-2024. Гонорари передбачені для учасників кожного з етапів, які зуміли завершити змагання в топ-8.

Найбільш вдало впродовж року виступила Магучіх. Чемпіонка сезону-2024 в стрибках у висоту, окрім традиційного діаманта за тріумф, отримала 70 тисяч "зелених" призових. Її колега за амплуа – Ірина Геращенко – посіла друге місце, але заробила лише 22 тисяч доларів.

Замкнув трійку найкращих Олег Дорощук. Стрибун у висоту передусім завдяки фінішу другим у суперфіналі сезону в Брюсселі збагатився на 19 тисяч в американській валюті. Метальник молота Михайло Кохан заробив 9,5 тисяч доларів, а бігунка Анна Рижикова – 6,25 тисяч "зелених".

Загалом призові отримали 8 українських атлетів. Торік таких було 11, а разом заробили вони тоді понад 162 тисячі доларів. Щоправда, Магучіх у 2023 році отримала 67 тисяч.

Призові українських спортсменів у сезоні-2024 Діамантової ліги: