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Магучіх поза конкуренцією: скільки українці заробили за сезон Діамантової ліги

Фото: Ярослава Магучіх заробила найбільше серед українців (x.com/Diamond_League)
Автор: Антон Федорців

Українські легкоатлети на чолі зі стрибункою у висоту Ярославою Магучіх отримали призові за вдалі виступи в рамках головних комерційних змагань – Діамантової ліги-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Вітчизняні спортсмени заробили понад 137 тисячі доларів призових упродовж сезону-2024. Гонорари передбачені для учасників кожного з етапів, які зуміли завершити змагання в топ-8.

Найбільш вдало впродовж року виступила Магучіх. Чемпіонка сезону-2024 в стрибках у висоту, окрім традиційного діаманта за тріумф, отримала 70 тисяч "зелених" призових. Її колега за амплуа – Ірина Геращенко – посіла друге місце, але заробила лише 22 тисяч доларів.

Замкнув трійку найкращих Олег Дорощук. Стрибун у висоту передусім завдяки фінішу другим у суперфіналі сезону в Брюсселі збагатився на 19 тисяч в американській валюті. Метальник молота Михайло Кохан заробив 9,5 тисяч доларів, а бігунка Анна Рижикова – 6,25 тисяч "зелених".

Загалом призові отримали 8 українських атлетів. Торік таких було 11, а разом заробили вони тоді понад 162 тисячі доларів. Щоправда, Магучіх у 2023 році отримала 67 тисяч.

Призові українських спортсменів у сезоні-2024 Діамантової ліги:

  • Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) – 70 тисяч доларів
  • Ірина Геращенко (стрибки у висоту) – 22 тисячі
  • Олег Дорощук (стрибки у висоту) – 19 тисяч
  • Михайло Кохан (метання молота) – 9,5 тисяч
  • Анна Рижикова (400 м із бар'єрами) – 6,25 тисяч
  • Артур Фельфнер (метання списа) – 6 тисяч
  • Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок) – 3,5 тисячі
  • Юлія Левченко (стрибки у висоту) – 1 тисяча

До слова, раніше Усик очолив рейтинг найоплачуваніших спортсменів України в 2024 році.

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Легка атлетикаЯрослава Магучіх