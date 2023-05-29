Магучіх із рекордом виграла етап Діамантової ліги: дві українки в медалях

21-річна спортсменка фінішувала першою в стрибках у висоту. Найкраща спроба українки – 2,01 м.

Магучіх пропустила стрибки на 1,81 м та 1,87 м. Натомість висоту 1,95 м вона підкорила з другої спроби. Цей результат забезпечив атлетці перемогу на етапі, але вона вирішила стрибати на 2,01 м і встановила новий орієнтир сезону. Ще одна українка – Ірина Геращенко – завершила змагання зі "сріблом" (1,91 м).

Ще одну нагороду Україні принесла Марина Бех-Романчук. У потрійному стрибку 27-річна спортсменка фінішувала другою з результатом 14,65 м. Вона поступилася кубинці Перес Ернандес (14,84 м).

Наступний етап Діамантової ліги прийме Рим. Змагання в столиці Італії призначені на 2 червня. Загалом нинішній сезон матиме 14 етапів у різних куточках планети та фінал у Юджині (США).

Діамантова ліга, 2-й етап, стрибки у висоту: