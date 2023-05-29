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Магучих с рекордом выиграла этап Бриллиантовой лиги: две украинки в медалях

Фото: Ярослава Магучих установила рекорд сезона (diamondleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Удачным для украинских легкоатлеток во главе с Ярославой Магучих стал второй этап сезона-2023 Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

21-летняя спортсменка финишировала первой в прыжках в высоту. Лучшая попытка украинки – 2,01 м.

Магучих пропустила прыжки на 1,81 м и 1,87 м. В свою очередь высоту 1,95 м она покорила со второй попытки. Этот результат обеспечил атлетке победу на этапе, но она решила прыгать на 2,01 м и установила новый ориентир сезона. Еще одна украинка – Ирина Геращенко – завершила соревнования с "серебром" (1,91 м).

Еще одну награду Украине принесла Марина Бех-Романчук. В тройном прыжке 27-летняя спортсменка финишировала второй с результатом 14,65 м. Она уступила кубинке Перес Эрнандес (14,84 м).

Следующий этап Бриллиантовой лиги примет Рим. Соревнования в столице Италии намечены на 2 июня. В общей сложности нынешний сезон будет иметь 14 этапов в разных уголках планеты и финал в Юджине (США).

Бриллиантовая лига, 2-й этап, прыжки в высоту:

  1. Ярослава Магучих – 2,01 м
  2. Ирина Геращенко – 1,91 м
  3. Надежда Дубовицкая – 1,87 м

К слову, ранее украинка Ляхова выиграла первый турнир Континентального тура в беге на 800 метров.

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Легкая атлетика