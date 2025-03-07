Магучіх в економному режимі вийшла у фінал чемпіонату Європи-2025
Ярослава Магучіх без особливих зусиль відібралася до фіналу в стрибках у висоту на Євро-2025 у приміщенні. Турнір проходить в нідерландському Апелдорні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Для того, щоб потрапити до дев'ятки учасниць фіналу, рекордсменці світу вистачило лише одного стрибка.
Українка пропустила перші висоти, а розпочала змагання одразу з позначки 1,89 м. Впоралася з нею без проблем, впевнено підтвердивши свій рівень. Магучіх у фіналі боротиметься за третій поспіль титул чемпіонки Європи у приміщенні.
Ще дві українки – Катерина Табашник та Юлія Чумаченко – у фінал не пробилися. Чумаченко розпочала змагання з висоти 1,75 м і подолала її з першої спроби. Планку 1,80 м вона також взяла бездоганно. А от висота 1,85 м стала для неї проблемою. Використавши три спроби, українка так і не справилась з завданням та першою з усіх учасниць завершила виступи в секторі.
Бронзова призерка минулого Євро Катерина Табашник також упевнено подолала 1,75 і 1,80 м. Висоту 1,85 м взяла лише з другої спроби, а на позначці 1,89 м зійшла з дистанції.
Таким чином вперше за останні п'ять Євро в приміщенні Україна матиме лише одну представницю в жіночих стрибках у висоту.
Серед спортсменок, що не відібралися до фіналу також нідерландка Брітт Верман (срібна призерка Євро-2023) та фінка Елла Юнніла (бронзова призерка чемпіонату Європи-2021).
До вирішальної стадії потрапили дев'ять учасниць . Усі вони подолали планку на висоті 1,89 м.
Фіналістки Євро-2025 у жіночих стрибках у висоту:
- Ярослава Магучіх (Україна)
- Морган Лейк (Велика Британія)
- Енгла Нільссон (Швеція)
- Імке Оннен (Німеччина)
- Ангеліна Топіч (Сербія)
- Марія Вуковіч (Чорногорія)
- Елізабет Піхела (Естонія)
- Ліліанна Баторі (Угорщина)
- Крістіна Гонзель (Німеччина)
Фінал жіночих стрибків у висоту відбудеться у неділю, 9 березня, о 18:05 за київським часом.
Раніше опублікували повний розклад і склад збірної України на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у приміщеннях.