Магучіх в економному режимі вийшла у фінал чемпіонату Європи-2025

Ярослава Магучіх без особливих зусиль відібралася до фіналу в стрибках у висоту на Євро-2025 у приміщенні. Турнір проходить в нідерландському Апелдорні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Для того, щоб потрапити до дев'ятки учасниць фіналу, рекордсменці світу вистачило лише одного стрибка.

Українка пропустила перші висоти, а розпочала змагання одразу з позначки 1,89 м. Впоралася з нею без проблем, впевнено підтвердивши свій рівень. Магучіх у фіналі боротиметься за третій поспіль титул чемпіонки Європи у приміщенні.

Ще дві українки – Катерина Табашник та Юлія Чумаченко – у фінал не пробилися. Чумаченко розпочала змагання з висоти 1,75 м і подолала її з першої спроби. Планку 1,80 м вона також взяла бездоганно. А от висота 1,85 м стала для неї проблемою. Використавши три спроби, українка так і не справилась з завданням та першою з усіх учасниць завершила виступи в секторі.

Бронзова призерка минулого Євро Катерина Табашник також упевнено подолала 1,75 і 1,80 м. Висоту 1,85 м взяла лише з другої спроби, а на позначці 1,89 м зійшла з дистанції.

Таким чином вперше за останні п'ять Євро в приміщенні Україна матиме лише одну представницю в жіночих стрибках у висоту.

Серед спортсменок, що не відібралися до фіналу також нідерландка Брітт Верман (срібна призерка Євро-2023) та фінка Елла Юнніла (бронзова призерка чемпіонату Європи-2021).

До вирішальної стадії потрапили дев'ять учасниць . Усі вони подолали планку на висоті 1,89 м.

Фіналістки Євро-2025 у жіночих стрибках у висоту:

Ярослава Магучіх (Україна)

Морган Лейк (Велика Британія)

Енгла Нільссон (Швеція)

Імке Оннен (Німеччина)

Ангеліна Топіч (Сербія)

Марія Вуковіч (Чорногорія)

Елізабет Піхела (Естонія)

Ліліанна Баторі (Угорщина)

Крістіна Гонзель (Німеччина)

Фінал жіночих стрибків у висоту відбудеться у неділю, 9 березня, о 18:05 за київським часом.