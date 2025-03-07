Магучих в экономном режиме вышла в финал чемпионата Европы-2025
Ярослава Магучих без особых усилий отобралась в финал в прыжках в высоту на Евро-2025 в помещении. Турнир проходит в нидерландском Апелдорне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Для того, чтобы попасть в девятку участниц финала, рекордсменке мира хватило лишь одного прыжка.
Украинка пропустила первые высоты, а начала соревнования сразу с отметки 1,89 м. Справилась с ней без проблем, уверенно подтвердив свой уровень. Магучих в финале будет бороться за третий подряд титул чемпионки Европы в помещении.
Еще две украинки - Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко - в финал не пробились. Чумаченко начала соревнования с высоты 1,75 м и преодолела ее с первой попытки. Планку 1,80 м она также взяла безупречно. А вот высота 1,85 м стала для нее проблемой. Использовав три попытки, украинка так и не справилась с задачей и первой из всех участниц завершила выступления в секторе.
Бронзовая призерка прошлого Евро Екатерина Табашник также уверенно преодолела 1,75 и 1,80 м. Высоту 1,85 м взяла лишь со второй попытки, а на отметке 1,89 м сошла с дистанции.
Таким образом впервые за последние пять Евро в помещении Украина будет иметь только одну представительницу в женских прыжках в высоту.
Среди спортсменок, которые не отобрались в финал также нидерландка Бритт Верман (серебряный призер Евро-2023) и финка Элла Юннила (бронзовый призер чемпионата Европы-2021).
В решающую стадию попали девять участниц. Все они преодолели планку на высоте 1,89 м.
Финалистки Евро-2025 в женских прыжках в высоту:
- Ярослава Магучих (Украина)
- Морган Лейк (Великобритания)
- Энгла Нильссон (Швеция)
- Имке Оннен (Германия)
- Ангелина Топич (Сербия)
- Мария Вукович (Черногория)
- Элизабет Пихела (Эстония)
- Лилианна Батори (Венгрия)
- Кристина Гонзель (Германия)
Финал женских прыжков в высоту состоится в воскресенье, 9 марта, в 18:05 по киевскому времени.
Ранее опубликовали полное расписание и состав сборной Украины на чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике в помещениях.