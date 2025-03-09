Магучіх боротиметься за "золото" Євро-2025: де і коли дивитися фінал жіночих стрибків у висоту

Єдиною представницею України у цій дисципліні буде олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Ярослава Магучіх.

Для виходу у фінал їй вистачило всього одного вдалого стрибка в кваліфікації. Дві інші вітчизняні спортсменки – Катерина Табашник та Юлія Чумаченко до фіналу не пробились.

Магучіх уже двічі перемагала на континентальних першостях у приміщенні – у 2021 та 2023 роках. За чемпіонство та медалі Євро-2025 разом з українкою боротимуться ще вісім атлеток з семи країн.

Фіналістки Євро-2025 у жіночих стрибках у висоту:

Ярослава Магучіх (Україна)

Морган Лейк (Велика Британія)

Енгла Нільссон (Швеція)

Імке Оннен (Німеччина)

Ангеліна Топіч (Сербія)

Марія Вуковіч (Чорногорія)

Елізабет Піхела (Естонія)

Ліліанна Баторі (Угорщина)

Крістіна Гонзель (Німеччина)

Змагання стартує о 18:05 за київським часом. Ексклюзивним транслятором чемпіонату Європи-2025 в Україні є "Суспільне Спорт". За перебігом фіналу можна буде спостерігати на сайті і на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".