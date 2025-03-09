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Магучіх боротиметься за "золото" Євро-2025: де і коли дивитися фінал жіночих стрибків у висоту

Апелдорн, Неділя 09 березня 2025 15:25
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Магучіх боротиметься за "золото" Євро-2025: де і коли дивитися фінал жіночих стрибків у висоту Фото: Ярослава Магучіх (x.com/EuroAthletics)
Автор: Андрій Костенко

Сьогодні, 9 березня, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні в нідерландському Апелдорні відбудеться фінал жіночих стрибків у висоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Єдиною представницею України у цій дисципліні буде олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Ярослава Магучіх.

Для виходу у фінал їй вистачило всього одного вдалого стрибка в кваліфікації. Дві інші вітчизняні спортсменки – Катерина Табашник та Юлія Чумаченко до фіналу не пробились.

Магучіх уже двічі перемагала на континентальних першостях у приміщенні – у 2021 та 2023 роках. За чемпіонство та медалі Євро-2025 разом з українкою боротимуться ще вісім атлеток з семи країн.

Фіналістки Євро-2025 у жіночих стрибках у висоту:

  • Ярослава Магучіх (Україна)
  • Морган Лейк (Велика Британія)
  • Енгла Нільссон (Швеція)
  • Імке Оннен (Німеччина)
  • Ангеліна Топіч (Сербія)
  • Марія Вуковіч (Чорногорія)
  • Елізабет Піхела (Естонія)
  • Ліліанна Баторі (Угорщина)
  • Крістіна Гонзель (Німеччина)

Змагання стартує о 18:05 за київським часом. Ексклюзивним транслятором чемпіонату Європи-2025 в Україні є "Суспільне Спорт". За перебігом фіналу можна буде спостерігати на сайті і на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".

Раніше Дорощук здобув для України "історичне золото" на Євро-2025 з легкої атлетики.

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