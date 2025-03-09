Магучіх боротиметься за "золото" Євро-2025: де і коли дивитися фінал жіночих стрибків у висоту
Сьогодні, 9 березня, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні в нідерландському Апелдорні відбудеться фінал жіночих стрибків у висоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Єдиною представницею України у цій дисципліні буде олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Ярослава Магучіх.
Для виходу у фінал їй вистачило всього одного вдалого стрибка в кваліфікації. Дві інші вітчизняні спортсменки – Катерина Табашник та Юлія Чумаченко до фіналу не пробились.
Магучіх уже двічі перемагала на континентальних першостях у приміщенні – у 2021 та 2023 роках. За чемпіонство та медалі Євро-2025 разом з українкою боротимуться ще вісім атлеток з семи країн.
Фіналістки Євро-2025 у жіночих стрибках у висоту:
- Ярослава Магучіх (Україна)
- Морган Лейк (Велика Британія)
- Енгла Нільссон (Швеція)
- Імке Оннен (Німеччина)
- Ангеліна Топіч (Сербія)
- Марія Вуковіч (Чорногорія)
- Елізабет Піхела (Естонія)
- Ліліанна Баторі (Угорщина)
- Крістіна Гонзель (Німеччина)
Змагання стартує о 18:05 за київським часом. Ексклюзивним транслятором чемпіонату Європи-2025 в Україні є "Суспільне Спорт". За перебігом фіналу можна буде спостерігати на сайті і на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".
Раніше Дорощук здобув для України "історичне золото" на Євро-2025 з легкої атлетики.