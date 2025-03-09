Магучих будет бороться за "золото" Евро-2025: где и когда смотреть финал женских прыжков в высоту
Сегодня, 9 марта, на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в нидерландском Апелдорне состоится финал женских прыжков в высоту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Единственной представительницей Украины в этой дисциплине будет олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Ярослава Магучих.
Для выхода в финал ей хватило всего одного удачного прыжка в квалификации. Две другие отечественные спортсменки - Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко в финал не пробились.
Магучих уже дважды побеждала на континентальных первенствах в помещении - в 2021 и 2023 годах. За чемпионство и медали Евро-2025 вместе с украинкой будут бороться еще восемь атлеток из семи стран.
Финалистки Евро-2025 в женских прыжках в высоту:
- Ярослава Магучих (Украина)
- Морган Лейк (Великобритания)
- Энгла Нильссон (Швеция)
- Имке Оннен (Германия)
- Ангелина Топич (Сербия)
- Мария Вукович (Черногория)
- Элизабет Пихела (Эстония)
- Лилианна Батори (Венгрия)
- Кристина Гонзель (Германия)
Соревнование стартует в 18:05 по киевскому времени. Эксклюзивным транслятором чемпионата Европы-2025 в Украине является "Суспільне Спорт". За ходом финала можно будет наблюдать на сайте и на YouTube-канале "Суспільне Спорт".
Ранее Дорощук завоевал для Украины "историческое золото" на Евро-2025 по легкой атлетике.