Магучих будет бороться за "золото" Евро-2025: где и когда смотреть финал женских прыжков в высоту

Сегодня, 9 марта, на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в нидерландском Апелдорне состоится финал женских прыжков в высоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Единственной представительницей Украины в этой дисциплине будет олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Ярослава Магучих.

Для выхода в финал ей хватило всего одного удачного прыжка в квалификации. Две другие отечественные спортсменки - Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко в финал не пробились.

Магучих уже дважды побеждала на континентальных первенствах в помещении - в 2021 и 2023 годах. За чемпионство и медали Евро-2025 вместе с украинкой будут бороться еще восемь атлеток из семи стран.

Финалистки Евро-2025 в женских прыжках в высоту:

Ярослава Магучих (Украина)

Морган Лейк (Великобритания)

Энгла Нильссон (Швеция)

Имке Оннен (Германия)

Ангелина Топич (Сербия)

Мария Вукович (Черногория)

Элизабет Пихела (Эстония)

Лилианна Батори (Венгрия)

Кристина Гонзель (Германия)

Соревнование стартует в 18:05 по киевскому времени. Эксклюзивным транслятором чемпионата Европы-2025 в Украине является "Суспільне Спорт". За ходом финала можно будет наблюдать на сайте и на YouTube-канале "Суспільне Спорт".