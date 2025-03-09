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Магучих будет бороться за "золото" Евро-2025: где и когда смотреть финал женских прыжков в высоту

Апелдорн, Воскресенье 09 марта 2025 15:25
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Магучих будет бороться за "золото" Евро-2025: где и когда смотреть финал женских прыжков в высоту Фото: Ярослава Магучих (x.com/EuroAthletics)
Автор: Андрей Костенко

Сегодня, 9 марта, на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в нидерландском Апелдорне состоится финал женских прыжков в высоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Единственной представительницей Украины в этой дисциплине будет олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Ярослава Магучих.

Для выхода в финал ей хватило всего одного удачного прыжка в квалификации. Две другие отечественные спортсменки - Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко в финал не пробились.

Магучих уже дважды побеждала на континентальных первенствах в помещении - в 2021 и 2023 годах. За чемпионство и медали Евро-2025 вместе с украинкой будут бороться еще восемь атлеток из семи стран.

Финалистки Евро-2025 в женских прыжках в высоту:

  • Ярослава Магучих (Украина)
  • Морган Лейк (Великобритания)
  • Энгла Нильссон (Швеция)
  • Имке Оннен (Германия)
  • Ангелина Топич (Сербия)
  • Мария Вукович (Черногория)
  • Элизабет Пихела (Эстония)
  • Лилианна Батори (Венгрия)
  • Кристина Гонзель (Германия)

Соревнование стартует в 18:05 по киевскому времени. Эксклюзивным транслятором чемпионата Европы-2025 в Украине является "Суспільне Спорт". За ходом финала можно будет наблюдать на сайте и на YouTube-канале "Суспільне Спорт".

Ранее Дорощук завоевал для Украины "историческое золото" на Евро-2025 по легкой атлетике.

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