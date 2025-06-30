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Магнітні бурі в липні 2025: небезпечні дати, вплив на здоров'я та поради

Понеділок 30 червня 2025 06:55
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Магнітні бурі в липні 2025: небезпечні дати, вплив на здоров'я та поради Чи будуть магнітні бурі "штормити" українців у липні (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі охоплять нашу планету з перших днів липня. Однак за прогнозами вчених, середина літа буде більш спокійною, ніж попередні місяці. Звісно, що зараз вони дають попередній прогноз і активність Сонця може ще змінитися.

Коли у липні очікуються магнітні бурі, чим вони будуть небезпечні та як захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна.

Графік магнітних бур на липень 2025

1-3 липня - очікується підвищена геомагнітна активність, можливі локальні спалахи, від Кр-4 до Кр-5

5-6 липня - вчені попереджають про магнітний геошторм рівня G1

11-12 липня - очікується сильна магнітна буря рівня G1 (від Кр-5 та вище)

16-18 липня - можливі локальні сплески до G1-G2

Що таке магнітна буря

Щоденно на Сонці відбуваються спалахи та вибухи різної інтенсивності. Найбільші з них призводять до викиду у простір великої кількості заряджених частинок. Вони дуже швидко пересуваються і можуть досягати Землі.

Коли ці частинки зустрічаються з магнітосферою нашої планети, стається збурення, яке вчені називають сонячними або магнітними бурями. Бурі розрізняють за потужністю - від слабких до сильних. Чим сильніше буря - тим гірші наслідки для людей.

Як магнітна буря впливає на людину

За даними багатьох досліджень, коливання у магнітному полі Землі не відчуваються, але вони сильно б'ють по біоритмах. Саме це призводить до погіршення самопочуття, настрою та загального стану.

Найбільш чутливі до таких коливань: люди похилого віку, метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями, вагітні, немовлята.

Найчастіші симптоми:

  • Головний біль
  • Мігрень
  • Запаморочення
  • Туман в голові
  • Нудота
  • Зниження концентрації та уважності
  • Стрибки артеріального тиску
  • Порушення ритму серця
  • Шум у вухах
  • Сонливість вдень, безсоння вночі
  • Підвищена тривожність
  • Сильна втома
  • Панічні настрої
  • Апатія
  • Агресія
  • Дратівливість
  • Загострення хронічних хвороб

Що допомагає захистити свій організм

Лікарі стверджують, що повністю уникнути впливу магнітних бур - неможливо. Однак є загальні рекомендації, які допоможуть знизити негативний вплив.

Сон. Спати 7-9 годин на добу, лягати та прокидатися в один й той самий час (23:00 -7:00). Якщо є сильна втома - брати паузу вдень на 1-2 години.

Харчування. Обмежити вживання шкідливої, жирної, соленої їжі. Обов'язково їсти у нормальному режимі - тричі на день або більше. Їжа має бути збалансована, з великим вмістом поживних речовин. Додавайте фрукти, овочі, зелень. Відмовтеся від алкоголю, енергетиків, великої кількості кави.

Вода. Дотримуйтеся водного балансу і щоденно вживайте достатню кількість звичайної чистої води.

Активність. Намагайтеся не перенавантажувати організм фізичними вправами, але й не забувайте про те, що потрібно рухатися. Зарядка зранку, вправи у залі, пробіжка, басейн.

Свіже повітря. Провітрюйте усі приміщення двічі на день - зранку та ввечері. Гуляйте у парку, лісі, сквері щодня. Якщо є можливість виїхати за місто - скористайтеся.

Стреси. Контролюйте рівень стресу, уникайте суперечок та сварок, не піддавайтеся на провокації. Не навантажуйте себе емоційно. Використовуйте: дихальну гімнастику, релаксації, медитації, йогу.

Обмежуйте перегляд новин, соцмереж, шок-контенту, особливо ввечері, за 2-3 години до сну.

Дбайте про себе. Більше відпочивайте, займайтеся приємними справами, будьте уважні до самопочуття, тримайте під руками необхідні ліки, якщо у вас є хронічні захворювання. Якщо самопочуття погіршується - звертайтеся за допомогою до лікарів.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive.com (NOAA SWPC), Space Weather Prediction Center (NOAA)

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