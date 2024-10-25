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"Магія голосу". Як і коли можна буде перевірити радіодиктант

П'ятниця 25 жовтня 2024 15:46
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"Магія голосу". Як і коли можна буде перевірити радіодиктант Текст радіодиктанту 2024 року "Магія голосу" оприлюднять 28 жовтня (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

У п'ятницю, 25 жовтня, українці написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Авторкою цього року стала Оксана Забужко, а текст мав назву "Магія голосу".

РБК-Україна розповідає, коли та де саме оприлюднять текст радіодиктанту, щоб кожен охочий міг перевірити власні знання.

Де і коли опублікують текст радіодиктанту

Текст для самостійної перевірки Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 2024 року під назвою "Магія голосу" авторства Оксани Забужко оприлюднять у понеділок, 28 жовтня, об 11:00:

Як ще можна перевірити свій радіодиктант

Ті з українців, які бажають, щоб їхній диктант перевірили фахівці, можуть надіслати його паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26.

При цьому на штемпелі має бути вказана дата - не пізніше ніж 27 жовтня.

Крім того, можна надіслати текст на перевірку онлайн:

  • сфотографувати або відсканувати написаний текст радіодиктанту
  • надіслати отриманий файл (у форматі JPG, PNG, JPEG, TIFF або PDF) на електронну адресу: rd@suspilne.media

Це потрібно зробити до 11:00 28 жовтня 2024 року.

Насамкінець, кожен охочий може скористатись формою "Надіслати текст на перевірку" на сайті "Українського радіо".

&quot;Магія голосу&quot;. Як і коли можна буде перевірити радіодиктант

Як надіслати свій текст диктанту на перевірку (інфографіка: nrcu.gov.ua)

Варто зазначити також, що українці можуть ділитися своїми фото чи відео з написання радіодиктанту в соціальних мережах (із хештегами #пишеморазом, #радіодиктант2024).

Нагадаємо, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований командою "Українського Радіо" у 2000 році - задля єднання навколо мови.

Відтоді він проводиться щороку й вже став найбільшим україномовним флешмобом, який об'єднує українців і знавців української мови з різних куточків світу.

Найактивнішими учасниками флешмобу є зазвичай школярі, студенти та викладачі навчальних закладів. Однак до радіодиктанту щороку долучаються люди різного віку та найрізноманітніших професій.

Цього року Всеукраїнський радіодиктант відбувся 25 жовтня - напередодні Дня української писемності та мови, який відзначатимуть 27 жовтня.

До радіодиктанту традиційно долучились, крім інших, українські полярники та військовослужбовці. Українські бійці навіть показали, як писали радіодиктант у Курській області.

Читайте також, хто зі знаменитостей долучився до флешмобу.

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