"Магія голосу". Як і коли можна буде перевірити радіодиктант

У п'ятницю, 25 жовтня, українці написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Авторкою цього року стала Оксана Забужко, а текст мав назву "Магія голосу".

РБК-Україна розповідає, коли та де саме оприлюднять текст радіодиктанту, щоб кожен охочий міг перевірити власні знання.

Де і коли опублікують текст радіодиктанту

Текст для самостійної перевірки Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності 2024 року під назвою "Магія голосу" авторства Оксани Забужко оприлюднять у понеділок, 28 жовтня, об 11:00:

на сайті "Українське радіо"

на сайті "Суспільне Культура"

Як ще можна перевірити свій радіодиктант

Ті з українців, які бажають, щоб їхній диктант перевірили фахівці, можуть надіслати його паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26.

При цьому на штемпелі має бути вказана дата - не пізніше ніж 27 жовтня.

Крім того, можна надіслати текст на перевірку онлайн:

сфотографувати або відсканувати написаний текст радіодиктанту

надіслати отриманий файл (у форматі JPG, PNG, JPEG, TIFF або PDF) на електронну адресу: rd@suspilne.media

Це потрібно зробити до 11:00 28 жовтня 2024 року.

Насамкінець, кожен охочий може скористатись формою "Надіслати текст на перевірку" на сайті "Українського радіо".

Як надіслати свій текст диктанту на перевірку (інфографіка: nrcu.gov.ua)

Варто зазначити також, що українці можуть ділитися своїми фото чи відео з написання радіодиктанту в соціальних мережах (із хештегами #пишеморазом, #радіодиктант2024).