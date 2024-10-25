"Магия голоса". Как и когда можно будет проверить радиодиктант
В пятницу, 25 октября, украинцы написали Всеукраинский радиодиктант национального единства. Автором в этом году стала Оксана Забужко, а текст назывался "Магия голоса".
РБК-Украина рассказывает, когда и где именно опубликуют текст радиодиктанта, чтобы каждый желающий мог проверить свои знания.
Где и когда опубликуют текст радиодиктанта
Текст для самостоятельной проверки Всеукраинского радиодиктанта национального единства 2024 года под названием "Магия голоса" авторства Оксаны Забужко будет обнародован в понедельник, 28 октября, в 11:00:
- на сайте "Українське радіо"
- на сайте "Суспільне Культура"
Как еще можно проверить свой радиодиктант
Те из украинцев, которые хотят, чтобы их диктант проверили специалисты, могут отправить его бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26.
При этом на штемпеле должна быть указана дата - не позднее 27 октября.
Кроме того, можно отправить текст на проверку онлайн:
- сфотографировать или отсканировать написанный текст радиодиктанта
- отправить полученный файл (в формате JPG, PNG, JPEG, TIFF или PDF) по электронному адресу: rd@suspilne.media
Это следует сделать до 11:00 28 октября 2024 года.
В завершение каждый желающий может воспользоваться формой "Надіслати текст на перевірку" на сайте "Українського радіо".
Как отправить свой текст диктанта на проверку (инфографика: nrcu.gov.ua)
Следует отметить также, что украинцы могут публиковать свои фото или видео написания радиодиктанта в социальных сетях (с хештегами #пишеморазом, #радиодиктант2024).
Напомним, Всеукраинский радиодиктант национального единства был инициирован командой "Украинского Радио" в 2000 году - с целью единения вокруг языка.
С тех пор он проводится ежегодно и стал крупнейшим украиноязычным флешмобом, объединяющим украинцев и знатоков украинского языка из разных уголков мира.
Наиболее активными участниками флешмоба являются как правило школьники, студенты и преподаватели учебных заведений. Однако к радиодиктанту ежегодно приобщаются люди всех возрастов и самых разных профессий.
В этом году Всеукраинский радиодиктант состоялся 25 октября - в канун Дня украинской письменности и языка, который будут отмечать 27 октября.
К радиодиктанту традиционно присоединились, помимо прочих, украинские полярники и военнослужащие. Украинские бойцы даже показали, как писали радиодиктант в Курской области.
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