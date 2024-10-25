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"Магия голоса". Как и когда можно будет проверить радиодиктант

Пятница 25 октября 2024 15:46
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"Магия голоса". Как и когда можно будет проверить радиодиктант Текст радиодиктанта 2024 года "Магия голоса" будет обнародован 28 октября (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В пятницу, 25 октября, украинцы написали Всеукраинский радиодиктант национального единства. Автором в этом году стала Оксана Забужко, а текст назывался "Магия голоса".

РБК-Украина рассказывает, когда и где именно опубликуют текст радиодиктанта, чтобы каждый желающий мог проверить свои знания.

Где и когда опубликуют текст радиодиктанта

Текст для самостоятельной проверки Всеукраинского радиодиктанта национального единства 2024 года под названием "Магия голоса" авторства Оксаны Забужко будет обнародован в понедельник, 28 октября, в 11:00:

Как еще можно проверить свой радиодиктант

Те из украинцев, которые хотят, чтобы их диктант проверили специалисты, могут отправить его бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26.

При этом на штемпеле должна быть указана дата - не позднее 27 октября.

Кроме того, можно отправить текст на проверку онлайн:

  • сфотографировать или отсканировать написанный текст радиодиктанта
  • отправить полученный файл (в формате JPG, PNG, JPEG, TIFF или PDF) по электронному адресу: rd@suspilne.media

Это следует сделать до 11:00 28 октября 2024 года.

В завершение каждый желающий может воспользоваться формой "Надіслати текст на перевірку" на сайте "Українського радіо".

&quot;Магия голоса&quot;. Как и когда можно будет проверить радиодиктант

Как отправить свой текст диктанта на проверку (инфографика: nrcu.gov.ua)

Следует отметить также, что украинцы могут публиковать свои фото или видео написания радиодиктанта в социальных сетях (с хештегами #пишеморазом, #радиодиктант2024).

Напомним, Всеукраинский радиодиктант национального единства был инициирован командой "Украинского Радио" в 2000 году - с целью единения вокруг языка.

С тех пор он проводится ежегодно и стал крупнейшим украиноязычным флешмобом, объединяющим украинцев и знатоков украинского языка из разных уголков мира.

Наиболее активными участниками флешмоба являются как правило школьники, студенты и преподаватели учебных заведений. Однако к радиодиктанту ежегодно приобщаются люди всех возрастов и самых разных профессий.

В этом году Всеукраинский радиодиктант состоялся 25 октября - в канун Дня украинской письменности и языка, который будут отмечать 27 октября.

К радиодиктанту традиционно присоединились, помимо прочих, украинские полярники и военнослужащие. Украинские бойцы даже показали, как писали радиодиктант в Курской области.

Читайте также, кто из знаменитостей приобщился к флешмобу.

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