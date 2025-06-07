Магазинами Duty Free окупили вартість будівництва термінала D в Борисполі, - Ґранц

Для будівництва термінала D в аеропорту "Бориспіль" Україна напередодні Чемпіонату з футболу Euro 2012 року взяла у Японії кредит на $100 млн. Ці інвестиції за декілька років роботи були перекриті лише магазинами безмитної торгівлі Duty Free.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю Артура Ґранца, співвласника мережі Duty Free в Україні, створеної спільно з німецькою Gebr. Heinemann.

Як розповів Ґранц, перший магазин Duty Free з'явився в терміналі F в "Борисполі" у 2010 році. Партнерами виступили брати Хайнеманни.

"Ми зробили правильний проект - з крутими сучасними магазинами та ресторанами. Я привів туди T.G.I. Fridays, міжнародний бренд Costa Coffee, якого, до речі, досі немає в Україні. Залучили на наші площі флагманський магазин "Шахтаря", - додав Ґранц.

Хайнеманни, які почали з 35%, незабаром довели свою частку в підприємстві до 50%. "З моєї ініціативи ми почали відкривати магазини на наземних переходах, до цього Хайнеманни працювали тільки в аеропортах", - додав бізнесмен.

У 2014 році був виграний тендер на термінал D, і аеропорт дуже скоро почав заробляти. "Ми орендували квадратний метр за ставкою, яка на той момент була в ЦУМі - найдорожчому магазині в центрі Києва", - зазначи Ґранц.

Оскільки керівництву аеропорту постійно не вистачало коштів на розвиток - 70% забирала держава, - компанія Ґранца-Хайнеманнів запропонувала "Борисполю" платити додатковий відсоток від обороту.

Аналогічна схема була згодом застосована у Львівському аеропорту і в Жулянах.

З початку повномасштабного російського вторгнення магазини безмитної торгівлі Duty Free в аеропортах не працюють. "Але все обов'язково повернеться, коли Україна відвоює своє гідне майбутнє", - резюмував Ґранц.

Відновлення польотів з аеропорту "Бориспіль"

На початку року аеропорт "Бориспіль" заявив, що готовий відновити прийом та відправку пасажирських літаків протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні.

Детальніше про те, що для цього буде необхідно, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

До того ж раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни.