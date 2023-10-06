Магазинам в Instagram та Facebook приготуватися. Податкова слідкує за онлайн-продажами

Податківці попередили, що відстежують продажі онлайн у соціальних мережах та на інших інтернет-майданчиках. Механізми моніторингу не розкрили.

"ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, в тому числі податкові перевірки", - йдеться у повідомленні.

У податковій наголошують, що всі інтернет-продавці повинні офіційно зареєструвати підприємницьку діяльність та сплачувати податки. Приймати платежі на банківські картки фізичних осіб заборонено.

За вересень податківці викрили незаконний бізнес в Івано-Франківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Вінницькій, Чернігівській області та у Києві.

Штрафи для ФОП

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні повернулися штрафи для бізнесу. Йдеться про торгівлю без касових апаратів.

Крім того, влада обіцяє перевірити підприємців, які досі працюють без касових апаратів.

Більше про те, кому загрожують штрафи та їх розмір - у матеріалі РБК-Україна.