МАГАТЕ звернулось до Росії через викрадення окупантами директора ЗАЕС

МАГАТЕ шукає інформацію про генерального директора Запорізького АЕС Ігоря Мурашова, якого викрали окупанти. Агентство направило запит Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що не мають чітких даних про знаходження та стан Мурашова.
"Ми зв'язалися з російською владою і просимо роз'яснень", - зазначив представник МАГАТЕ.
Нагадаємо, сьогодні "Енергоатом" заявив, що гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова затримали російські військові. Його з зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.
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