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МАГАТЕ заявило про намір встановити спостереження на всіх українських АЕС

Фото: МАГАТЕ заявило про намір встановити спостереження на всіх українських АЕС (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ситуація навколо атомних станцій України викликає занепокоєння у Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

За його словами, МАГАТЕ має намір на постійній основі встановити свої комісії на кожній атомній станції України.

"Ми хочемо встановити постійну присутність на всіх АЕС в Україні", - сказав Гроссі.

Він також зазначив, що разом разом з українським персоналом о було оглянуто АЕС і на їх території не було виявлено озброєння.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має намір у ході візиту голови агентства Рафаеля Гроссі до України розмістити своїх інспекторів на всіх українських атомних електростанціях.

Пізніше стало відомо, що МАГАТЕ вже закінчує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях.

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