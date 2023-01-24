МАГАТЕ заявило про намір встановити спостереження на всіх українських АЕС

Ситуація навколо атомних станцій України викликає занепокоєння у Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Він також зазначив, що разом разом з українським персоналом о було оглянуто АЕС і на їх території не було виявлено озброєння.

"Ми хочемо встановити постійну присутність на всіх АЕС в Україні", - сказав Гроссі.

За його словами, МАГАТЕ має намір на постійній основі встановити свої комісії на кожній атомній станції України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має намір у ході візиту голови агентства Рафаеля Гроссі до України розмістити своїх інспекторів на всіх українських атомних електростанціях.

Пізніше стало відомо, що МАГАТЕ вже закінчує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях.

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