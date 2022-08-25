В МАГАТЭ заявили, что демилитаризовать ЗАЭС нужно на "политических переговорах"

МАГАТЭ считает, что демилитаризация Запорожской АЭС не входит в повестку дня агентства. Это якобы должно решаться на "политических переговорах".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси из интервью "France 24".
Он отметил, что миссия МАГАТЭ поедет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни. Вероятно, это произойдет уже в начале сентября.
При этом Гросси подчеркнул, что главная обязанность агентства не допустить аварии. По его мнению, вопрос демилитаризации станции должен обсуждаться в политических кругах.
Напомним, ранее МАГАТЭ заявило, что направит на захваченную российскими солдатами Запорожскую АЭС миссию.
При этом власти Запорожской области уже начали подготовку к возможному визиту миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
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