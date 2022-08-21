ua ru
Вс, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Запорожской области готовятся к визиту миссии МАГАТЭ

Новина українською →
Запорожье, Воскресенье 21 августа 2022 18:10
В Запорожской области готовятся к визиту миссии МАГАТЭ Фото: в Запорожской области готовятся к визиту МАГАТЭ на ЗАЭС (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталья Юрченко

Миссия МАГАТЭ может в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС. Местные власти уже готовятся к вероятному визиту экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Запорожскую ОВА.

По словам главы ОВА Александра Старуха, подготовка к визиту наблюдательной комиссии уже идет, однако все будет зависеть от ситуации с безопасностью на АЭС.

"Многое зависит от того, как та сторона будет придерживаться принципов ядерной безопасности и принципов здравого смысла. Стабилизация ситуации на ЗАЭС в основном задача международного сообщества и организаций, которые за это отвечают", - отметил Старух.

Он также добавил, что поврежденная эстакада на Запорожской АЭС не является объектом инфраструктуры блоков или оборудования. Поэтому ситуация остается сложной, но контролируемой.

"Ситуация остается сложной. Принимаются все возможные меры, а наши операторы работают в таких условиях", - сказал глава ОВА.

Напомним, российские оккупанты повредили эстакаду на Запорожской АЭС, поэтому есть риск нарушения норм радиационной безопасности.

Также стоит отметить, что МАГАТЭ ранее заявило о готовности направить миссию на ЗАЭС во главе с гендиректором. Украина требует, чтобы эксперты ехали на станцию через подконтрольную территорию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ Запорожская область Запорожская ОГА
NEWS
В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам