МАГАТЕ зафіксувало обстріли біля Запорізької АЕС

У звіті МАГАТЕ від 16 вересня зазначено, що кілька артилерійських снарядів потрапили на територію за межами Запорізької АЕС, приблизно за 400 метрів від майданчика зберігання дизельного пального. Після влучання снарядів спостерігачі зафіксували чорний дим у трьох місцях біля станції.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що команда, яка базується на Запорізькій АЕС, зафіксувала обстріл поблизу і бачила дим із трьох сусідніх ділянок. Станція повідомила інспекторів про влучання снарядів за межами майданчика, що призвело до загоряння рослинності, яке наразі локалізовано.

Команда зазначила, що обстріли були спорадичними і тривали приблизно дві години, починаючи з 13:26 за місцевим часом, включно з трьома пострілами близько 14:30. Стрілянину було чути поблизу району влучання, а пізніше з головної адміністративної зони станції було помічено дим зовні об'єкта. Команда поки не змогла оглянути район, але планує зробити це за умови забезпечення безпеки.

Хоча повідомлень про постраждалих і пошкодження обладнання не надходило, інцидент ще раз підтвердив постійні загрози ядерній безпеці. Гроссі наголосив: "Військові дії все ще загрожують Запорізькій АЕС. Те, що раніше здавалося немислимим - обстріли поруч із великими атомними об'єктами - стало звичайним явищем під час цієї війни. Я знову закликаю до максимальної військової стриманості біля АЕС".

Крім того, Генеральний директор МАГАТЕ наголосив, що команди агентства на Чорнобильській, Рівненській, Южно-Українській та Хмельницькій АЕС за останні тижні зафіксували значне збільшення військової активності, що підвищує ризики для всіх атомних об'єктів України.