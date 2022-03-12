МАГАТЭ восстановила связь с системами мониторинга с Запорожской АЭС

С захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) снова начали поступать данные для системы мониторинга гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Связи с Чернобыльской АЭС до сих пор нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

Также отмечается, что Южно-Украинской АЭС происходят периодические сбои передачи данных.

"Системы мониторинга гарантий МАГАТЭ: была восстановлена передача данных из Запорожской АЭС; однако на Чернобыльской АЭС она все еще не функционирует", - рассказали в организации.

Напомним, ранее, 10 марта, МАГАТЭ потеряло связь с захваченной россиянами Запорожской АЭС. Системы мониторинга ядерных материалов ЗАЭС перестали передавать данные организации.

Также мы писали, что по данным разведки, российские оккупанты планируют устроить теракт на Чернобыльской атомной станции и устроить техногенную катастрофу.

11 марта Украина сообщила МАГАТЭ о полной потере связи с Чернобыльской АЭС.

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