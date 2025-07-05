МАГАТЕ вивело усіх інспекторів з Ірану: в Bloomberg назвали причину

Вперше за 20 років Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) припинило інспекцію ядерних об'єктів Ірану через новий закон режиму аятоли. Країни Заходу готують жорстку реакцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У четвер, 4 липня, МАГАТЕ заявило про виведення з Ірану своїх останніх інспекторів, що посилило інформаційну ізоляцію навколо ядерної програми цієї близькосхідної країни.

Західний дипломат на умовах анонімності зазначив виданню, що інспектори були відкликані у зв'язку з новим іранським законом, який потенційно може криміналізувати діяльність міжнародних моніторингових місій у сфері ядерної енергетики. Очікується, що це рішення викличе негативну реакцію урядів західних країн.

У заяві МАГАТЕ йдеться, що всі співробітники агентства в п’ятницю безпечно залишили Тегеран і прибули до штаб-квартири у Відні. У документі також наголошується на критичній важливості якнайшвидшого відновлення переговорів з іранською стороною.

Це рішення було ухвалене наступного дня після того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив у готовності продовжити співпрацю з агентством, що викликає питання щодо сфери дії закону та його юридичного статусу.

Згідно з новим законодавством, співпраця з МАГАТЕ тимчасово призупинена на три місяці для перегляду.

Гучні звинувачення

Відносини Ірану з МАГАТЕ та його генеральним директором Рафаелем Гроссі різко погіршилися з початком ізраїльських атак на Іран, до яких Сполучені Штати приєдналися 22 червня, скинувши понад десяток 30-тонних бомб на ключові ядерні об'єкти.

Іранські посадовці звинуватили агентство та особисто Гроссі у співучасті в діях Ізраїлю, стверджуючи, що останній звіт МАГАТЕ став приводом для атак. Сам Гроссі категорично відкинув ці звинувачення.

Як повідомив Boomberg інший офіційний представник, останніми днями зростали побоювання щодо безпеки серед невеликої групи інспекторів, які ще залишалися у Тегерані, особливо після закликів з боку Ірану притягнути Гроссі до відповідальності.

За словами джерела, інспектори вже покинули офіційний готель і були переміщені до засекреченого місця. Їхній виїзд збігся з першим днем відкриття повітряного простору Ірану для комерційної авіації після тритижневої перерви.

До цього моменту 274 акредитованих інспектори МАГАТЕ здійснювали перевірки з метою верифікації розміщення 409 кілограмів урану, збагаченого майже до рівня, придатного для створення ядерної зброї. Наразі місце його зберігання невідоме.

Видання зазначило, що це перший випадок з моменту початку збагачення урану Іраном майже двадцять років тому, коли інспектори МАГАТЕ були змушені залишити країну після близько 500 перевірок у 2024 році.

Постійний представник Ірану у Відні заявив, що авіаудари з боку Ізраїлю та США завдали непоправної шкоди Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) - міжнародній угоді, яка гарантує країнам, що не володіють ядерною зброєю, доступ до відповідних технологій в обмін на перевірки з боку МАГАТЕ.

Загроза перемир'ю з Ізраїлем

Хоча Іран ще не залишив ДНЯЗ, він може аргументувати своє право на припинення моніторингу згідно з положеннями Віденської конвенції про право міжнародних договорів, яка дозволяє сторонам припиняти співпрацю в разі порушення їхніх прав. На міжнародному рівні широко визнається, що атаки на ядерні об'єкти порушують правові норми.

Подальша реакція на юридичні аргументи Ірану, зокрема з боку МАГАТЕ, може мати вплив на те, чи збережеться перемир’я з Ізраїлем. Бойові дії припинилися 24 червня після 12 днів конфлікту, однак жодна зі сторін не виключає їхнього поновлення.

Для стримування ймовірної нової атаки, Іран може використати невизначеність щодо місцезнаходження свого високозбагаченого урану для впливу на розвиток подій.

"Для отримання достовірної інформації про стан і розміщення цього запасу, США та Ізраїлю доведеться отримати інформацію про його стан і місцезнаходження, а також провести фізичні перевірки та верифікацію, ймовірно шляхом узгодженого доступу для МАГАТЕ", - зазначили у Bloomberg.