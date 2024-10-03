У МАГАТЕ висловили "глибоке занепокоєння" через перебої з електроживленням ЗАЕС
Ситуація з електроживленням тимчасово окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції залишається джерелом "глибокого занепокоєння".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.
Гроссі зазначив, що ЗАЕС цього тижня втратила зв'язок з єдиною резервною лінією електропередач на 36 годин, що підкреслює нестабільність постачання електроенергії, необхідної для охолодження шести реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки
Відключення лінії електропередач 330 кВ у вівторок вранці, 1 жовтня, знову залишило ЗАЕС повністю залежною від єдиної лінії 750 кВ.
До повномасштабного вторгнення Росії у неї було чотири лінії 750 кВ і шість ліній 330 кВ, що підкреслює, наскільки серйозно погіршилася ядерна безпека з лютого 2022 року.
У МАГАТЕ нагадали, що з початку повномасштабної війни ЗАЕС неодноразово зазнавала часткових або повних відключень електроенергії, що є одним з найскладніших викликів для підтримання ядерної та фізичної ядерної безпеки під час конфлікту.
Загалом станція втрачала зовнішнє електропостачання вісім разів, що змушувало її тимчасово покладатися на аварійні дизель-генератори для забезпечення електроенергією.
"Ситуація з електропостачанням за межами майданчика залишається глибоким джерелом занепокоєння. Втрата лінії електропередач 330 кВ на цьому тижні свідчить про те, що ситуація в цьому плані не покращується, а навпаки", - зазначив Гроссі.
Що передувало
Нагадаємо, 1 жовтня у результаті чергової атаки Росії на магістральну підстанцію було знеструмлено одну з ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Це поставило ЗАЕС на межу блекауту.
Лише наступного дня енергетикам вдалося відновити лінію живлення Запорізької АЕС.
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