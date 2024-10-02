Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС після російського обстрілу

Енергетики відновили лінію живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Вона була пошкоджена під час російського обстрілу 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ - знову в роботі", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що вчора через російську атаку на енергооб’єкт одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена.

Ремонтні бригади понад добу чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення. Через постійні обстріли з боку окупантів отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні.

Наразі окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.