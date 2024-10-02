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Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС після російського обстрілу

Середа 02 жовтня 2024 22:25
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Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС після російського обстрілу Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Енергетики відновили лінію живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Вона була пошкоджена під час російського обстрілу 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ - знову в роботі", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що вчора через російську атаку на енергооб’єкт одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена.

Ремонтні бригади понад добу чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення. Через постійні обстріли з боку окупантів отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні.

Наразі окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, у результаті чергової атаки Росії на магістральну підстанцію було знеструмлено одну з ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Це поставило ЗАЕС на межу блекауту.

У Міненерго зазначили, що черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС.

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