В МАГАТЕ відреагували на черговий обстріл енергетики України, але не згадали Росію

За словами Гроссі, більшість діючих ядерних реакторів України знову скоротили виробництво електроенергії після нових атак на енергетичну інфраструктуру країни. Це ще більше підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки під час військового конфлікту.

"Уже втретє менш ніж за місяць кілька блоків Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС знизили рівень потужності під час масштабних бойових дій у країні, а на трьох об’єктах лунали сигнали повітряної тривоги", - зазначив гендиректор МАГАТЕ.

Він також розповів, що одна з місій МАГАТЕ, розгорнута в Україні, була змушена сховатися і повідомила, що чула вибухи на середній відстані від АЕС.

Крім того, команда на Південноукраїнській АЕС була поінформована про те, що військові об'єкти пролітали приблизно в 300 метрах від станції.

"Наші команди, розгорнуті в Україні, стали свідками того, як зростаюча нестабільність енергетичної інфраструктури України в результаті частих військових атак в останні місяці впливає на здатність безпечно експлуатувати атомні електростанції країни", - додав Гроссі.

За його словами, діючі АЕС України налічують дев'ять енергоблоків, п'ять з яких сьогодні вранці знизили потужність відповідно до інструкцій оператора національної енергосистеми, в тому числі один енергоблок, який був тимчасово відключений від мережі.

Два інших енергоблоки вже працювали нижче номінальної потужності після військових ударів по українській енергетичній інфраструктурі наприкінці листопада.

Водночас три з постраждалих блоків згодом повернулися до номінальної повної потужності.

Гроссі також зазначив, що повідомлень про пряме пошкодження АЕС внаслідок сьогоднішніх атак та перебоїв в роботі електромережі не надходило. Однак деякі лінії електропередач залишаються відключеними після попередніх атак 28 листопада.