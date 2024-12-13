В МАГАТЭ отреагировали на очередной обстрел энергетики Украины, но не упомянули Россию

По словам Гросси, большинство действующих ядерных реакторов Украины снова сократили производство электроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру страны. Это еще больше подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности во время военного конфликта.

"Уже в третий раз менее чем за месяц несколько блоков Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС снизили уровень мощности во время масштабных боевых действий в стране, а на трех объектах звучали сигналы воздушной тревоги", - отметил гендиректор МАГАТЭ.

Он также рассказал, что одна из миссий МАГАТЭ, развернутая в Украине, была вынуждена спрятаться и сообщила, что слышала взрывы на среднем расстоянии от АЭС.

Кроме того, команда на Южноукраинской АЭС была проинформирована о том, что военные объекты пролетали примерно в 300 метрах от станции.

"Наши команды, развернутые в Украине, стали свидетелями того, как растущая нестабильность энергетической инфраструктуры Украины в результате частых военных атак в последние месяцы влияет на способность безопасно эксплуатировать атомные электростанции страны", - добавил Гросси.

По его словам, действующие АЭС Украины насчитывают девять энергоблоков, пять из которых сегодня утром снизили мощность в соответствии с инструкциями оператора национальной энергосистемы, в том числе один энергоблок, который был временно отключен от сети.

Два других энергоблока уже работали ниже номинальной мощности после военных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в конце ноября.

В то же время три из пострадавших блоков впоследствии вернулись к номинальной полной мощности.

Гросси также отметил, что сообщений о прямом повреждении АЭС в результате сегодняшних атак и перебоев в работе электросети не поступало. Однако некоторые линии электропередач остаются отключенными после предыдущих атак 28 ноября.