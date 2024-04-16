МАГАТЕ стурбоване намірами Ізраїлю вдарили по ядерних об'єктах Ірану

Фото: в МАГАТЕ стурбовані ймовірністю атак Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану (Getty Images)

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі стурбований імовірними ударами Армії оборони Ізраїлю про ядерних об'єктах на території Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За словами Гроссі, Іран закрив свої ядерні об'єкти в неділю, 14 квітня, з "міркувань безпеки". В понеділок, 15 квітня, доступ до об'єктів був відкритий, але влада країни не допустила до них інспекторів МАГАТЕ з поясненням "доки ми не переконаємося, що ситуація повністю заспокоїлася". "Ми збираємося відновити роботу завтра (16 квітня. - ред.). Це не вплинуло на нашу інспекційну діяльність", - сказав Гроссі журналістам у Нью-Йорку. Відповідаючи на питання про можливість удару Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, Гроссі сказав: "Ми завжди стурбовані такою можливістю". Він закликав до "крайньої стриманості".