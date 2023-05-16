МАГАТЕ провело перевірку Інституту ядерних досліджень НАН України

Міжнародне агентство з атомної енергії провело неоголошену інспекцію в Інституті ядерних досліджень НАН України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держінспекції ядерного регулювання України.

"Мета інспекції: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу. Інспекція пройшла без зауважень", - сказано в повідомленні.

Перевірку було проведено у понеділок, 15 травня, у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірка здійснена інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання.

Нагадаємо, раніше Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

В ньому гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав створити навколо Запорізької АЕС "зону ядерної безпеки". Він підкреслив, що таке рішення не є ідентичним демілітаризації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.