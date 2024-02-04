МАГАТЕ проінспектувало Чорнобильську АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної інспекції атомного регулювання України .

У відомстві зазначили, що інспекція Агентства на станції проходила в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Перевірка на ЧАЕС з боку інспекції тривала з 31 січня по 2 лютого за участі інспектора Держатомрегулювання.

Яка мета перевірок

Метою відповідних інспекцій МАГАТЕ є перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів та інформації про конструкцію ядерної установки, яка була надана Україною відповідно до Угоди, пояснили у відомстві.

"Інспекція пройшла без зауважень", - йдеться в заяві Держатомрегулювання.

Ситуація на ЧАЕС

Нагадаємо, Чорнобильська АЕС та зона відчуження перебували під російською окупацією від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до 31 березня 2022 року.

Сили оборони України звільнили Чорнобильську зону 2 квітня 2022-го. За період окупації російські військові пошкодили і розікрали вимірювальну техніку, телекомунікаційне, комп’ютерне та офісне обладнання.

Раніше у жовтні минулого року в Командуванні Об'єднаних Сил ЗСУ заявили, що повторне вторгнення російських загарбників з Білорусі через Чорнобильську зону поки малоймовірне. Проте певна небезпека на цьому напрямку все ж залишається.

МАГАТЕ в Україні

Нагадаємо, після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну МАГАТЕ створило постійні представництва на всіх українських АЕС. Спеціалісти постійно контролюють їх стан та норми безпеки.

При цьому російські військові перешкоджають роботі місії МАГАТЕ на захопленій Запорізькій АЕС. Днями в Агентстві заявили, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує відвідати Київ та окуповану росіянами ЗАЕС, де 20 січня було виявлено нові мінування.

Додамо, що МАГАТЕ неодноразово знаходило протипіхотні міни на території ЗАЕС. Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що вони можуть вибухнути в будь-який момент.