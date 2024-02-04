МАГАТЭ проинспектировало Чернобыльскую АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции атомного регулирования Украины .

В ведомстве отметили, что инспекция Агентства на станции проходила в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Проверка на ЧАЭС со стороны инспекции продолжалась с 31 января по 2 февраля с участием инспектора Госатомрегулирования.

Какова цель проверок

Целью соответствующих инспекций МАГАТЭ является проверка отсутствия незаявленных ядерных материалов и информации о конструкции ядерной установки, предоставленной Украиной в соответствии с Соглашением, пояснили в ведомстве.

"Инспекция прошла без замечаний", - говорится в заявлении Госатомрегулирования.

Ситуация на ЧАЭС

Напомним, Чернобыльская АЭС и зона отчуждения находились под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и до 31 марта 2022 года.

Силы обороны Украины освободили Чернобыльскую зону 2 апреля 2022 года. За период оккупации российские военные повредили и разворовали измерительную технику, телекоммуникационное, компьютерное и офисное оборудование.

Ранее в октябре прошлого года в Командовании Объединенных Сил ВСУ заявили, что повторное вторжение российских захватчиков из Беларуси через Чернобыльскую зону пока маловероятно. Однако определенная опасность в этом направлении все же остается.

МАГАТЭ в Украине

Напомним, после широкомасштабного вторжения России в Украину МАГАТЭ создало постоянные представительства на всех украинских АЭС. Специалисты постоянно контролируют их состояние и нормы безопасности.

При этом российские военные препятствуют работе миссии МАГАТЭ на захваченной Запорожской АЭС. На днях в Агентстве заявили, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Киев и оккупированную россиянами ЗАЭС, где 20 января были обнаружены новые минирования.

Добавим, что МАГАТЭ неоднократно находило противопехотные мины на территории ЗАЭС. Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что они могут взорваться в любой момент.