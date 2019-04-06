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МАГАТЭ призвало Саудовскую Аравию подписать всеобъемлющее соглашение

Новости » Энергетика    06.04.2019 - 06:08
МАГАТЭ призвало Саудовскую Аравию подписать всеобъемлющее соглашение
Фото: Юкия Амано

В организации хотят расширения гарантий в связи с завершением строительства атомного реактора

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Саудовскую Аравию подписать соглашение о всеобъемлющих гарантиях из-за строительства в стране первого атомного реактора. Об этом сообщил директор организации Юкия Амано, передает РБК-Украина со ссылкой на CNA.

Ранее появились сообщения и их фотоподтверждения со спутника, что Саудовская Аравия завершает работы на атомном реакторе.

Амано отметил, что это не является новостью для МАГАТЭ, им давно известно о строительстве данного реактора, поскольку Эр-Рияд проинформировал об этом еще в 2014 году.

"Я видел сообщения, будто бы строительство держалось в секрете, а это неправда", - сказал он.

По словам главы МАГАТЭ, в настоящее время с Саудовской Аравией подписано соглашение о гарантиях, однако теперь, когда стране понадобятся ядерные материалы для реактора, необходимо заключение "всеобъемлющего соглашения о гарантиях".

Напомним, в марте министр энергетики США Рик Перри согласовал шесть секретных договоров, которые позволят американским компаниям продавать Саудовской Аравии технологии в атомной энергетике.,

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