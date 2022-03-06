МАГАТЭ предложило провести встречу РФ и Украины в Чернобыле. Путин требует видеоконференцию

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе переговоров Макрон передал предложение гендиректора МАГАТЭ провести в чернобыльской зоне встречу МАГАТЭ - РФ - Украина для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля .

"Владимир Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране", - говорится в сообщении.

Путин сообщил, что российские оккупанты контролируют Чернобыльскую АЭС, чтобы "исключить возможность организации украинскими неонацистами или террористами провокаций, чреватых катастрофическими последствиями".