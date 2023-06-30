У МАГАТЕ не побачили підготовку РФ удару по ЗАЕС, але не виключили, що "все може статися"

За його словами, ситуація на атомній електростанції "серйозна", але стабілізується після руйнування Каховської ГЕС, вода якої використовувалася для охолодження шести реакторів станції.

"Початкові заходи керівництвом заводу було вжито для збереження необхідної кількості води, але у довгостроковій перспективі цього буде недостатньо", - попередив Гроссі.

Зростання військової активності на лінії фронту у зв'язку з українським контрнаступом додає "додатковий рівень занепокоєння щодо ситуації, яка є надзвичайно нестабільною, оскільки завод знаходиться на лінії фронту".

У контексті бойових дій, на думку голови МАГАТЕ, "станція неймовірно крихка і може бути пошкоджена у разі перестрілки".

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС, розташована у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області, перебуває під контролем російських військ із перших тижнів масштабного вторгнення РФ в Україні. Вже неодноразово повідомлялося про те, що окупанти, перебуваючи там, і розмістивши техніку та особовий склад на станції, порушують заходи безпеки з експлуатації станції. Крім того, через дії окупантів ЗАЕС кілька разів відключалася від енергосистеми України, що загрожує порушенням роботи станції.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Таку ж думку висловив і голова ГУР Міноборони Кирило Буданов. За його словами, окупанти додатково замінували АЕС, зокрема басейн-охолоджувач.

З 29 червня у Запоріжжі та Запорізькому районі розпочалися спеціальні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС. А мешканців Миколаєва закликали зробити запас їжі та води на випадок, якщо російські окупанти влаштують теракт на Запорізькій АЕС. Раніше стало відомо, чи торкнеться аварія на ЗАЕС Київ і які області чекає на евакуацію.