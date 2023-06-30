В МАГАТЭ не увидели подготовку РФ удара по ЗАЭС, но не исключили, что "все может случиться"

По его словам, ситуация на атомной электростанции "серьезная", но стабилизируется после разрушения Каховской ГЭС, вода которой использовалась для охлаждения шести реакторов станции.

"Первоначальные меры руководством завода были приняты для сохранения необходимого количества воды, но в долгосрочной перспективе этого будет недостаточно", - предупредил Гросси.

Рост военной активности на линии фронта в связи с украинским контрнаступлением добавляет "дополнительный уровень беспокойства по поводу ситуации, которая является чрезвычайно нестабильной, поскольку завод находится на линии фронта".

В контексте боевых действий, по мнению главы МАГАТЭ, "станция невероятно хрупка и может быть повреждена в случае перестрелки".

Угроза теракта на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС, расположенная во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области, находится под контролем российских войск с первым недель масштабного вторжения РФ в Украине. Уже не раз сообщалось о том, что оккупанты, находясь там, и разместив технику и личный состав на станции, нарушают меры безопасности по эксплуатации станции. Кроме того, из-за действий оккупантов ЗАЭС несколько раз отключалась от энергосистемы Украины, что чревато нарушением работы станции.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Такое же мнение высказал и глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, оккупанты дополнительно заминировали АЭС, в частности, бассейн-охладитель.

С 29 июня в Запорожье и Запорожском районе начались специальные учения на случай чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС. А жителей Николаева призвали сделать запас еды и воды на случай, если российские оккупанты устроят теракт на Запорожской АЭС. Ранее стало известно, затронет ли авария на ЗАЭС Киев и какие области ждет эвакуация.