МАГАТЕ підтвердило удар по заводу центрифуг в Ірані: чи є радіаційна небезпека

Під час нової хвилі ударів по Ірану однією з ключових цілей став завод із виробництва центрифуг для збагачення урану в Ісфахані. Ізраїльські військові також заявили про пошкодження інших об'єктів іранського оборонно-промислового комплексу в цьому районі.

В МАГАТЕ підтвердили, що по ядерному об'єкту в Ісфахані було завдано удару. Генеральний директор агентств Рафаель Гроссі запевнив, що ризику радіаційної небезпеки немає, оскільки ядерні матеріали на заводі були відсутні.

Зазначається, що це третій іранський ядерний об'єкт, атакований Ізраїлем протягом останніх семи днів. До цього Ізраїль уразив дослідницький центр у Тегерані та цех із виробництва компонентів для центрифуг у Караджі.