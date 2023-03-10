В МАГАТЕ підтримали перепризначення Гроссі гендиректором на другий термін

Рада правління МАГАТЕ підтримала перепризначення Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора на другий термін, до 2027 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Перепризначення було схвалено шляхом акламації, що означає, що голосування не проводилося й жодна країна не висловила власних заперечень.
Зазначається, що рішення повинно бути затверджено під час Генеральної конференції МАГАТЕ, яка відбудеться восени.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що генеральний директор МАГАТЕ заявив про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС. Внаслідок вчорашнього масованого обстрілу росіян відключилась остання лінія зв'язку окупованої АЕС з українською енергосистемою.
Тим часом Європейський союз та його держави-партнери закликали Росію повернути повний контроль над ЗАЕС Україні.
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