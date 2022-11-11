МАГАТЕ перевірило ядерний об'єкт у Харкові, який обстрілювали росіяни

За повідомленням пресслужби відомства, це була планова перевірка МАГАТЕ, яка не пов'язана з російськими фейками про звинувачення України у створенні "брудної бомби". Перевірка була зумовлена також обстрілами, що були здійснені російськими агресорами з порушенням усіх семи принципів безпеки у сфері атомної енергетики.

"З 8 по 10 листопада було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться у повідомленні.

Інспекція перевіряла відсутність радіоактивного витоку, а також незаявленого ядерного матеріалу, інформацію про конструкцію ядерної установки та незаявлену ядерну діяльність.

"Зауважень з боку інспекторів немає. Це – звичайна, планова інспекція, яка не пов’язана із будь-якими російськими фейковими звинуваченнями у нібито створенні "брудної бомби", - повідомили у Держатомрегулюванні.