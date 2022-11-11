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МАГАТЕ перевірило ядерний об'єкт у Харкові, який обстрілювали росіяни

Фото: експерти МАГАТЕ не знайшли у Харкові жодних ознак незаявленої діяльності та радіаційного витоку (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

МАГАТЕ провело спільну експертну перевірку щодо додержання гарантій з ядерної безпеки у Харківському науково-дослідному центрі "Харківський фізико-технічний інститут", який був сильно пошкоджений обстрілами російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міжнародного агентства з атомної енергії та сайт Державної інспекції ядерного регулювання України.

За повідомленням пресслужби відомства, це була планова перевірка МАГАТЕ, яка не пов'язана з російськими фейками про звинувачення України у створенні "брудної бомби". Перевірка була зумовлена також обстрілами, що були здійснені російськими агресорами з порушенням усіх семи принципів безпеки у сфері атомної енергетики.

"З 8 по 10 листопада було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - йдеться у повідомленні.

Інспекція перевіряла відсутність радіоактивного витоку, а також незаявленого ядерного матеріалу, інформацію про конструкцію ядерної установки та незаявлену ядерну діяльність.

"Зауважень з боку інспекторів немає. Це – звичайна, планова інспекція, яка не пов’язана із будь-якими російськими фейковими звинуваченнями у нібито створенні "брудної бомби", - повідомили у Держатомрегулюванні.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наприкінці листопада провів телефонні перемовини з цілою низкою глав оборонних відомств Великобританії, Франції, Туреччини та Сполучених Штатів. У розмовах з міністрами Шойгу звинуватив Україну у підготовці провокацій з використанням "брудної бомби".

МАГАТЕ згодом спростувало заяви російської влади про так звану розробку "брудної бомби" на території України, однак запланувало здійснити ще одну місію на об’єкти енергетики. Згодом МАГАТЕ заявило, що за результатами перевірки не знайшло жодних вказівок на незареєстровану ядерну активність на об'єктах в Україні.

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МАГАТЭ