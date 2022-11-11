МАГАТЭ проверило ядерный объект в Харькове, который обстреливали россияне

По сообщению пресс-службы ведомства, это была плановая проверка МАГАТЭ, не связанная с российскими фейками об обвинении Украины в создании "грязной бомбы". Проверка была обусловлена также обстрелами, совершенными российскими агрессорами с нарушением всех семи принципов безопасности в сфере атомной энергетики.

"С 8 по 10 ноября была успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении.

Инспекция проверяла отсутствие радиоактивного выброса, а также незаявленного ядерного материала, информацию о конструкции ядерной установки и незаявленной ядерной деятельности.

"Замечаний со стороны инспекторов нет. Это обычная плановая инспекция, которая не связана с какими-либо российскими фейковыми обвинениями в якобы создании "грязной бомбы", - сообщили в Госатомрегулировании.