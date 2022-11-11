МАГАТЭ проверило ядерный объект в Харькове, который обстреливали россияне

МАГАТЭ провело совместную экспертную проверку относительно соблюдений гарантий по ядерной безопасности в Харьковском научно-исследовательском центре "Харьковский физико-технический институт", который был сильно поврежден обстрелами российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Международного агентства по атомной энергии и сайт Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
По сообщению пресс-службы ведомства, это была плановая проверка МАГАТЭ, не связанная с российскими фейками об обвинении Украины в создании "грязной бомбы". Проверка была обусловлена также обстрелами, совершенными российскими агрессорами с нарушением всех семи принципов безопасности в сфере атомной энергетики.
"С 8 по 10 ноября была успешно проведена инспекция Международного агентства по атомной энергии в рамках Соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - говорится в сообщении.
Инспекция проверяла отсутствие радиоактивного выброса, а также незаявленного ядерного материала, информацию о конструкции ядерной установки и незаявленной ядерной деятельности.
"Замечаний со стороны инспекторов нет. Это обычная плановая инспекция, которая не связана с какими-либо российскими фейковыми обвинениями в якобы создании "грязной бомбы", - сообщили в Госатомрегулировании.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце октября провел телефонные переговоры с рядом глав оборонных ведомств Великобритании, Франции, Турции и Соединенных Штатов. В разговорах с министрами Шойгу обвинил Украину в подготовке провокаций с использованием "грязной бомбы".
МАГАТЭ впоследствии опровергло заявления российских властей о так называемой разработке "грязной бомбы" на территории Украины, однако запланировало осуществить еще одну миссию на объекты энергетики. Впоследствии МАГАТЭ заявило, что по результатам проверки не нашло никаких указаний на незарегистрированную ядерную активность на объектах в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.