У МАГАТЕ оцінили масштаби пошкоджень ядерних об'єктів після атак по Ірану

Після ударів Ізраїлю на ядерному об’єкті в іранському місті Ісфахан було пошкоджено чотири будівлі, але інші атомні об’єкти в країні не постраждали.
Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Гроссі вказав, що після атак Ізраїлю, які були спрямовані на знищення ядерної програми Ірану, на основних об'єктах зі збагачення урану в Натанзі та Фордо не зафіксовано жодних нових пошкоджень.
"З моменту п'ятничного нападу, який зруйнував наземну частину пілотного збагачувального заводу, на самому об'єкті паливного збагачення в Натанзі не було зазнано додаткових пошкоджень", - сказав він.
МАГАТЕ раніше повідомляло, що найменший з трьох іранських заводів зі збагачення урану - наземний пілотний об’єкт на ядерному комплексі в Натанзі - був знищений.
За словами Гроссі, хоча ознак прямого удару по більшому підземному заводу в Натанзі немає, його джерело живлення було виведено з ладу. Це могло пошкодити центрифуги, які там використовуються для збагачення урану. Водночас на ще одному об'єкті - Фордо, розташованому в гірській місцевості, - пошкоджень не виявлено.
Гроссі також уточнив, які саме об’єкти були вражені на ядерному майданчику в Ісфахані.
"Центральна хімічна лабораторія, завод з перероблювання урану, Тегеранський завод з виробництва палива для реакторів та металообробний завод UF4 (тетрафториду урану) для ЄС, який перебував у стадії будівництва", - каже він.
Очільник МАГАТЕ наголосив, що агентство й надалі стежитиме за ситуацією в Ірані.
У ніч на 13 червня розпочав операцію "Левиний народ". У рамках цієї операції країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран планував створити ядерну зброю і передати її своїм проксі-силам. Він підкреслив, що це б загрожувало всьому світу.
Внаслідок атаки на ядерний об'єкт в Ісфахані було пошкоджено щонайменше чотири важливі інфраструктурні будівлі, зокрема завод із переробки урану та підприємство з виробництва паливних пластин.
Іран своєю чергою відповів запуском балістичних ракет по Ізраїлю. Всього з п'ятниці, за даними ізраїльського МОЗ, майже три сотні людей постраждали, також є загиблі.
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