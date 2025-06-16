У МАГАТЕ оцінили масштаби пошкоджень ядерних об'єктів після атак по Ірану

Гроссі вказав, що після атак Ізраїлю, які були спрямовані на знищення ядерної програми Ірану, на основних об'єктах зі збагачення урану в Натанзі та Фордо не зафіксовано жодних нових пошкоджень.

"З моменту п'ятничного нападу, який зруйнував наземну частину пілотного збагачувального заводу, на самому об'єкті паливного збагачення в Натанзі не було зазнано додаткових пошкоджень", - сказав він.

МАГАТЕ раніше повідомляло, що найменший з трьох іранських заводів зі збагачення урану - наземний пілотний об’єкт на ядерному комплексі в Натанзі - був знищений.

За словами Гроссі, хоча ознак прямого удару по більшому підземному заводу в Натанзі немає, його джерело живлення було виведено з ладу. Це могло пошкодити центрифуги, які там використовуються для збагачення урану. Водночас на ще одному об'єкті - Фордо, розташованому в гірській місцевості, - пошкоджень не виявлено.

Гроссі також уточнив, які саме об’єкти були вражені на ядерному майданчику в Ісфахані.

"Центральна хімічна лабораторія, завод з перероблювання урану, Тегеранський завод з виробництва палива для реакторів та металообробний завод UF4 (тетрафториду урану) для ЄС, який перебував у стадії будівництва", - каже він.

Очільник МАГАТЕ наголосив, що агентство й надалі стежитиме за ситуацією в Ірані.