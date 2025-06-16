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У МАГАТЕ оцінили масштаби пошкоджень ядерних об'єктів після атак по Ірану

Фото: глава МАГАТЕ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Після ударів Ізраїлю на ядерному об’єкті в іранському місті Ісфахан було пошкоджено чотири будівлі, але інші атомні об’єкти в країні не постраждали.

Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Гроссі вказав, що після атак Ізраїлю, які були спрямовані на знищення ядерної програми Ірану, на основних об'єктах зі збагачення урану в Натанзі та Фордо не зафіксовано жодних нових пошкоджень.

"З моменту п'ятничного нападу, який зруйнував наземну частину пілотного збагачувального заводу, на самому об'єкті паливного збагачення в Натанзі не було зазнано додаткових пошкоджень", - сказав він. 

МАГАТЕ раніше повідомляло, що найменший з трьох іранських заводів зі збагачення урану - наземний пілотний об’єкт на ядерному комплексі в Натанзі - був знищений.

За словами Гроссі, хоча ознак прямого удару по більшому підземному заводу в Натанзі немає, його джерело живлення було виведено з ладу. Це могло пошкодити центрифуги, які там використовуються для збагачення урану. Водночас на ще одному об'єкті - Фордо, розташованому в гірській місцевості, - пошкоджень не виявлено.

Гроссі також уточнив, які саме об’єкти були вражені на ядерному майданчику в Ісфахані.

"Центральна хімічна лабораторія, завод з перероблювання урану, Тегеранський завод з виробництва палива для реакторів та металообробний завод UF4 (тетрафториду урану) для ЄС, який перебував у стадії будівництва", - каже він.

Очільник МАГАТЕ наголосив, що агентство й надалі стежитиме за ситуацією в Ірані.

Ізраїль атакував Іран

У ніч на 13 червня розпочав операцію "Левиний народ". У рамках цієї операції країна атакувала ядерні та військові об'єкти Ірану.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран планував створити ядерну зброю і передати її своїм проксі-силам. Він підкреслив, що це б загрожувало всьому світу.

Внаслідок атаки на ядерний об'єкт в Ісфахані було пошкоджено щонайменше чотири важливі інфраструктурні будівлі, зокрема завод із переробки урану та підприємство з виробництва паливних пластин.

Іран своєю чергою відповів запуском балістичних ракет по Ізраїлю. Всього з п'ятниці, за даними ізраїльського МОЗ, майже три сотні людей постраждали, також є загиблі.

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