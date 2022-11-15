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МАГАТЕ направить місії з ядерної безпеки на чотири українські АЕС

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на прохання уряду України найближчими тижнями направить місії експертів на Рівненську, Хмельницьку та Южноукраїнську атомні електростанції, а також до Чорнобильської АЕС.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC, про це заявив гендиректор організації Рафаеля Гроссі.

За його словами, МАГАТЕ готує "технічні та логістичні" деталі для відправлення місії.

"Ми продовжимо працювати з українцями та з нашими міжнародними союзниками та партнерами, щоб забезпечити їх тим, що необхідно для успіху на полі бою", - заявив він.

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наприкінці жовтня провів телефонні переговори з низкою глав оборонних відомств Великобританії, Франції, Туреччини та Сполучених Штатів. У розмовах з міністрами Шойгу звинуватив Україну у підготовці провокацій із використанням "брудної бомби".

МАГАТЕ згодом спростувало заяви російської влади про так звану розробку "брудної бомби" на території України, проте запланувало здійснити ще одну місію на об'єкти енергетики. Згодом МАГАТЕ заявило, що за результатами перевірки не знайшло жодних вказівок на незареєстровану ядерну активність на об'єктах в Україні.

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