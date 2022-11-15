МАГАТЭ направит миссии по ядерной безопасности на четыре украинские АЭС

По его словам, МАГАТЭ готовит "технические и логистические" детали для отправки миссии.

"Мы продолжим работать с украинцами и с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы обеспечить их тем, что необходимо для успеха на поле боя", - заявил он.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце октября провел телефонные переговоры с рядом глав оборонных ведомств Великобритании, Франции, Турции и Соединенных Штатов. В разговорах с министрами Шойгу обвинил Украину в подготовке провокаций с использованием "грязной бомбы".

МАГАТЭ впоследствии опровергло заявления российских властей о так называемой разработке "грязной бомбы" на территории Украины, однако запланировало осуществить еще одну миссию на объекты энергетики. Впоследствии МАГАТЭ заявило, что по результатам проверки не нашло никаких указаний на незарегистрированную ядерную активность на объектах в Украине.

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