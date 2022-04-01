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МАГАТЭ направит в Чернобыль миссию после того, как российские войска покинули АЭС

Фото: МАГАТЭ отправит в Чернобыль миссию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправит в Чернобыль специальную миссию. Это стало возможно после того, как российские военные покинули территорию АЭС и зону отчуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

"МАГАТЭ ведет тесные консультации с украинскими властями по поводу направления первой миссии Агентства по оказанию помощи и поддержки в (Чернобыль) в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты МАГАТЭ проверят объекты радиоактивных отходов в Чернобыле.

Позже гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что лично возглавит спецоперацию в Чернобыле. По его словам, это будет "первая подобная миссия по ядерной безопасности в Украине".

Напомним, вчера российские войска покинули Чернобыльскую АЭС, прилегающие территории и город Славутич.

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