МАГАТЭ направит в Чернобыль миссию после того, как российские войска покинули АЭС

"МАГАТЭ ведет тесные консультации с украинскими властями по поводу направления первой миссии Агентства по оказанию помощи и поддержки в (Чернобыль) в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты МАГАТЭ проверят объекты радиоактивных отходов в Чернобыле.

Позже гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что лично возглавит спецоперацию в Чернобыле. По его словам, это будет "первая подобная миссия по ядерной безопасности в Украине".

