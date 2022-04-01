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МАГАТЕ направить до Чорнобиля місію після того, як російські війська покинули АЕС

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Відень, П'ятниця 01 квітня 2022 13:49
МАГАТЕ направить до Чорнобиля місію після того, як російські війська покинули АЕС Фото: МАГАТЕ відправить до Чорнобиля місію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відправить до Чорнобиля спеціальну місію. Це стало можливо після того, як російські військові покинули територію АЕС і зону відчуження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

"МАГАТЕ веде тісні консультації з українською владою з приводу направлення першої місії Агентства з надання допомоги та підтримки в (Чорнобиль) в найближчі кілька днів", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що фахівці МАГАТЕ перевірять об'єкти радіоактивних відходів у Чорнобилі.

Нагадавши, вчора російські війська покинули Чорнобильську АЕС, прилеглі території і місто Славутич.

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ЧАЕС МАГАТЭ
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